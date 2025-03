Vedoucí registru: Za dva dny se zapsalo 730 nových dárců kostní dřeně, ten pro Madlenku se stále hledá

Řekla jste deníku Blesk, že se podařilo najít sedm dárců pro jiné pacienty. To je tedy zatím výsledek těchto mimořádných náborů kvůli malé Madlence?

Ne, to je trošku jinak. V tuto chvíli se nám za poslední dva dny podařilo zaregistrovat, jak jste říkal, více než 730 nových dárců do registru. Zároveň ale v tuto chvíli připravujeme k tomu samotnému odběru pro jiné pacienty sedm dárců, kteří se už registrovali někdy v minulosti.

No a jak to je? Dárce pro Madlenku se tedy stále hledá?

Ano, dárce pro Madlenku se hledá stejně jako pro všechny ostatní pacienty, které máme v naší databázi. V tuto chvíli je to tak, že ten proces chvíli trvá. Určitě tu nehrozí prodlení a vybírá se vždycky ten nejvhodnější dárce pro každého konkrétního pacienta.

A můžete hledat i v zahraničních registrech?

Ano, to děláme běžně. Ve chvíli, kdy nám přijde požadavek z transplantačního centra, abychom vyhledali dárce, tak paralelně hledáme v českých i zahraničních registrech.

Kde a kdy budou ty mimořádné nábory dárců pokračovat?

Budeme mít v úterý v dopoledních hodinách nábor v Jihlavě. Ten byl tedy původně plánovaný pro studenty tamních středních škol, ale z důvodu zájmu je rozšířen i pro veřejnost. Potom se bude v dalších dnech nabírat v Bohumíně a v Olomouci.

Samozřejmě ale chci zdůraznit, že nábory nejsou omezené nejenom na tyto mimořádné akce, ale na našich stránkách www.daruj život.cz je seznam náborových center, kde je možné se zaregistrovat. Lidé si tam mohou zavolat v hodinách, kdy to transfuzní centra umožňují.

Zároveň prosíme o trpělivost, protože jsme trošku zahlceni, ale vlastně v dobrém. Děkujeme moc všem, kteří se zaregistrovali a kteří se o to pokouší. Jenom prosíme o trpělivost, protože vyřizujeme ty požadavky postupně. Je to tak velký nápor, že na něj nejsme zvyklí, takže, takže musíme všechno udělat tak pečlivě, abychom opravdu všechno zvládli a nic nepopletli.

Podmínky pro dárce

Připomeňte prosím, kdo a jak se může registrovat do registru dárců krvetvorných buněk.

Základní podmínky pro registraci v našem registru jsou věkové, je to 18 až 40 let včetně. A chci jenom upozornit, že ten, kdo už se zaregistruje, tak bude v registru evidován do 55 let. Potom je samozřejmě nezbytně nutná podmínka dobrý zdravotní stav. Ideálně pokud se člověk s ničím neléčil nebo neléčí, nebere na nic léky.

Co obnáší odběr kostní dřeně?

To je další mýtus, který se snažíme vyvrátit a děláme to už dlouho a moc se nám to nedaří. Dneska 90 procent, nebo více než 90 procent, našich dárců nedaruje kostní dřeň, ale právě ty krvetvorné buňky, které máme v názvu. Je to ambulantní zákrok, který se provádí po stimulaci krvetvorby. Z kostní dřeně se buňky vyplaví do krevního oběhu a po čtyřech dnech této stimulace pak jsou odebrány na specializované transfúzní stanici na aferetickém oddělení, kde se odebírají dárci jenom ty potřebné buňky krevního oběhu.

Kolik lidí v Česku teď čeká na transplantaci kostní dřeně a jak bývá ta léčba úspěšná?

V našem registru teď hledáme dárce pro více než deset dětí a třicet dospělých. Ale v průběhu roku zaevidujeme přibližně 160 až 170 nových pacientů. Zároveň ale vyhledáváme dárce i pro desítky tisíc pacientů v zahraničí, protože to je reciproční služba.

Úspěšnost léčby u dětí bývá více než 90 procent, u dospělých je to trochu méně.

Celkem je v českých registrech na 170 tisíc dárců krvetvorných buněk. Je to víc nebo míň než v okolních zemích?

Můžeme být na sebe v tomto pyšní. Je to více než třeba v některých okolních zemích. Jsme v takovém dobrém průměru.

Říká se, že jedno až dvě procenta dospělé populace by měla být v registru tak, abychom pokryli základní potřebu těch dárců. Což my máme, ale jsme zas tak malá země, že si úplně nevystačíme, takže spousta našich pacientů má dárce ze zahraničí.