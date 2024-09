Vedra se v Česku zmírní, ale tropické teploty vydrží do konce týdne. V pondělí přijdou srážky

Vedra z předchozích dnů se zmírní, tropické teploty ale v Česku vydrží nejméně do konce víkendu. Srážek bude jen málo. Přibude jich v pondělí, kdy by také teplotní maxima měla klesnout pod 30 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Praha 8:06 5. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedra z předchozích dnů se zmírní, tropické teploty ale v Česku vydrží nejméně do konce víkendu (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Pokračuje teplé až horké počasí,“ uvedl ve čtvrtek ráno ČHMÚ na sociální síti X. Na některých místech meteorologové opět zaznamenali tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia.

Pokračuje teplé až horké počasí. Také dneska ráno se na některých místech udržela teplota nad 20 °C.



Po dvou extrémně teplých dnech, kdy se posouvaly teplotní rekordy na většině stanic, bude dnešní den asi o 2 °C chladnější. Teplota přesto vystoupí na 28 až 32 °C.… pic.twitter.com/VYwbws19dM — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) September 5, 2024

Výstraha před teplotami nad 31 stupňů Celsia platí ještě ve čtvrtek na jižní a střední Moravě a v Polabí. Varování před možností vzniku a šíření požárů zůstává platná do odvolání pro celé území České republiky.

Ve čtvrtek mohou teploty v Česku vystoupat k 32 stupňům Celsia, v pátek a v sobotu na stále ještě tropických 30 stupňů. V neděli může být až 31 stupňů Celsia. Obloha má být až do konce víkendu jasná nebo polojasná, přeháňky nebo bouřky se objeví jen ojediněle.

„Na začátku příštího týdne postoupí ze západní do střední Evropy oblast nízkého tlaku vzduchu,“ uvedl ČHMÚ v předpovědi. Teploty by se v pondělí neměly dostat přes 29 stupňů Celsia, bude oblačno až zataženo a na většině území meteorologové čekají občasný déšť nebo přeháňky, místy bouřky.

Podobné počasí by mělo být i v dalších dnech příštího týdne. Od úterý by se mohlo ochladit a nejvyšší teploty přes den by neměly přesáhnout 24 stupňů Celsia.