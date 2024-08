Vedra v Česku zůstanou do poloviny příštího týdne. Ukončit by je mohla až studená fronta

Jasné nebo polojasné počasí s tropickými teplotami zůstane v Česku do poloviny příštího týdne, místy se mohou objevit i silné bouřky. Teploty nad 30 stupňů Celsia ukončí zřejmě až studená fronta ve druhé polovině příštího týdne. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Předpověď počasí Praha 8:39 29. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tropické teploty by mohla ukončit studená fronta v polovině příštího týdne (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Teploty přes den mohou ve čtvrtek vystoupat na 32 stupňů Celsia. Výstraha před teplotami až 33 stupňů platí do odvolání pro většinu Jihomoravského kraje a jihozápadní část Zlínského kraje.

Silné bouřky s krátkodobými úhrny srážek ojediněle kolem 40 litrů na metr čtvereční a nárazy větru přes 70 kilometrů za hodinu ve čtvrtek odpoledne hrozí v pásu od jižních Čech a západní Vysočiny přes střední po východní Čechy a Liberecký kraj. Jinde budou bouřky jen ojedinělé.

Tropické třicítky meteorologové očekávají také v dalších dnech, v pátek až 33 stupňů Celsia. V sobotu a neděli budou maxima kolem 30 stupňů, na jižní Moravě nadále až 33 stupňů. Lidé musejí dál počítat i s lokálními bouřkami.

V pondělí přibude oblačnosti, teploty se ale budou opět dostávat až nad 30 stupňů Celsia, podobné by to mělo být i v následujících dnech. Ve čtvrtek se mírně ochladí, nejvyšší teploty by neměly přesáhnout 28 stupňů Celsia.

„Příliv velmi teplého vzduchu tak u nás pravděpodobně ukončí až v druhé polovině příštího týdne další studená fronta od západu,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav.