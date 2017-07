Vedro v úterý zesílí. Teploty až 38 stupňů ukončí večerní bouřky

Teploty v Česku v úterý ještě vzrostou, na celém území budou přes den šplhat ke 34 až 38 stupňům Celsia. Vedro večer přeruší až studená fronta, se kterou přijdou zřejmě i silné bouřky. Horko v dalších dnech by pak už mělo být menší. Zejména na jihovýchodě a východě republiky ale bude i nadále přes 31 stupňů. V pondělí to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Praha 15:04 31. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Západ slunce (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Ústav také upřesnil své předchozí informace o tom, že se úterní maxima kolem 38 stupňů budou týkat zejména jihu Moravy.

Velmi teplý vzduch proudí do Česka od jihu. Pondělní maximální teploty na většině území republiky překročí 31 stupňů a na jihu Moravy 34 stupňů. V úterý pak před zvlněnou studenou frontou, která začne večer postupovat přes Čechy k východu, příliv horkého vzduchu zesílí.

„Zítra čekáme ty nejvyšší teploty v rozmezí od 34 do 38 stupňů, na horách by to mělo být kolem 29 nebo 30 stupňů,“ řekl v pondělním vysílání Radiožurnálu meteorolog Pavel Šimandl.

Meteorologové v pondělí také oznámili, že i v dalších dnech zůstanou zejména na jihovýchodě a východě České republiky teploty okolo 31 stupňů, a to i přes příchozí studenou frontu.

„Již zítra očekáváme od západu studenou frontu, která se v noci na středu projeví bouřkami. Ve středu už teploty budou o něco nižší – od 27 do 31 stupňů. Pouze na východě a jihovýchodě republiky bude až 34 stupňů. Pokud jde o výhledy na celý srpen, ty ještě k dispozici nemáme," doplnil Šimandl.

V souvislosti s extrémními vedry meteorologové lidem radí, aby omezili tělesnou zátěž a vyhýbali se pobytu na přímém slunci hlavně v poledních a odpoledních hodinách.

Zvláště opatrní mají být starší a nemocní lidé a děti. Doporučuje se pít víc neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu a při pobytu na přímém slunci se chránit opalovacími krémy, slunečními brýlemi a pokrývkou hlavy. Při použití klimatizace by měl být rozdíl venkovní teploty a klimatizovaného prostředí kolem pěti stupňů Celsia.

Tropické noci v Česku

Vysoké teploty panují v Česku od neděle. A vedro není jen přes den, ale i po západu slunce. Takzvanou tropickou noc, při které teploty neklesají pod 20 stupňů Celsia, zaznamenali meteorologové z neděle na pondělí na dvaceti z 253 stanic.

Nejvyšší ranní teplotu naměřili v Bystřici pod Hostýnem, a to 22,8 stupně. „Naopak nejnižší minimální teplota dnešního dne 9,2 stupně Celsia byla naměřena v jižních Čechách na stanici Pohoří na Šumavě," uvedl ČHMÚ na svém informačním webu.

Tropické noci Česko čekají i v následujících dnech. Nejteplejší bude podle meteorologů pravděpodobně noc na středu.