Čeští a němečtí hasiči se domluvili na rychlejší spolupráci při zásazích u požárů na Chomutovsku

K rozsáhlejším a závažnějším požárům by měli v pohraničí na Chomutovsku vyjíždět čeští i němečtí hasiči současně. Vyplývá to z dohody, kterou ve čtvrtek uzavřeli zástupci krajských hasičských sborů z Chemnitz a Ústí nad Labem.

Němečtí a čeští hasiči se sešli ve Vejprtech, kde v neděli při tragickém požáru v domově pro zdravotně postižené přišlo o život osm lidí. Doteď k požárům vyjížděla německá jednotka hasičů až potom, kdy ji o pomoc požádalo operační středisko českých hasičů.

„Vypadá to velmi nadějně, mám z toho radost,“ říká na úvod k nově sjednané dohodě starostka Vejprt na Chomutovsku Jitka Gavdunová z ODS.

Právě ona po tragické požáru domova pro zdravotně postižené chtěla vědět, proč se k zásahu na české straně nepřidaly i jednotky dobrovolných hasičů z Bärensteinu, který od místa tragédie leží jen několik stovek metrů.

Podle krajského ředitele hasičského záchranného sboru Romana Vyskočila nepřijeli němečtí kolegové proto, že je o to operační středisko v Ústí nad Labem nepožádalo. Zásah totiž probíhal v dojezdových časech podle plánů českých hasičů.

Ještě právní rámec

Budoucí zapojení přeshraniční hasičské jednotky má napříště zajistit nový pilotní projekt, na které se čeští i němečtí hasiči ve čtvrtek dohodli.

„Na obou stranách hranice by se měly vytipovat objekty a udělat k nim poplachové plány – to znamená, na které objekty a na které události by jednotlivé složky zasahovaly. Je to na mimořádné události většího rozsahu. V současnosti jsme se domluvili, že na obou stranách budou konkrétní osoby, které to začnou zpracovávat, dohodnou si ty plány a budou koordinovat svou činnost,“ vysvětlil ředitel krajského hasičského sboru Roman Vyskočil.

Pilotní projekt by měl odstartovat hned, jak se právníci shodnou na podmínkách, které by současný výjezd českých a německých hasičů umožnily.