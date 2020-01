Příčinou požáru ve Vejprtech byla manipulace s otevřeným ohněm, oznámila policie

Příčinou nedělního tragického požáru ve Vejprtech, při kterém zemřelo osm lidí, byla manipulace s otevřeným ohněm. Všechny oběti se při požáru udusily. Novinářům to ve čtvrtek řekli zástupci policie. Vejprty 11:41 23. 1. 2020 (Aktualizováno: 11:44 23. 1. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do požárem poškozeného domova pro zdravotně postižené ve Vejprtech se klienti po tragickém požáru v nejbližší době nevrátí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Policisté vyloučili technickou závadu. Případ vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Za tento čin hrozí případnému pachateli až osm let. „Budeme se snažit zjistit, kdo je viníkem. Zatím jsme vyloučili, že by to byl někdo zvenčí, kdo by neměl přístup dovnitř,“ uvedl vedoucí odboru obecné kriminality Martin Charvát.

Hořet začalo v neděli před pátou hodinou ranní ve společenské místnosti, odkud se požár rozšířil do dalších dvou pokojů. Budova je prolitá vodou. V úterý ji prohlédne statik.

Při nedělním požáru bylo ohroženo 34 klientů domova pro zdravotně postižené, osm mužů zemřelo. Jeden pacient je stále v kritickém stavu.

Klienti domova, kteří přežili a z nemocnice je zdravotníci propustili, se vrátili do Vejprt. „Teprve teď jim dochází, co se stalo, že přišli o kamarády,“ řekla starostka Jitka Gavdunová (ODS) v úterý. „Dneska nastupuje celá četa psychologů, které zařídil Ústecký kraj. Klienti postrádají kamarády, ptají se na ně, opravdu tu pomoc potřebují,“ uvedla starostka.

Kriminalisté s vyšetřovatelem hasičů sbírali v neděli a pondělí stopy na místě tragické události.