Případ jednoho z nejtragičtějších požárů míří k soudu. Ředitel ústavu ve Vejprtech čelí obžalobě

Státní zastupitelství podalo obžalobu na ředitele Městské správy sociálních služeb ve Vejprtech na Chomutovsku, pod kterou patří domov pro mentálně postižené. Kvůli jeho požáru v roce 2020 zemřelo devět lidí. Informovala o tom ve čtvrtek České televize s odkazem na okresní státní zástupkyni Evu Seifertovou. Řediteli Viktoru Koláčkovi hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti trest od tří do deseti let vězení. Vejprty 12:33 29. února 2024

„V dané věci byla dne 28. února 2024 podána obžaloba k Okresnímu soudu v Chomutově, a to na jednu osobu pro přečin obecného ohrožení z nedbalosti,“ uvedla Seifertová.

Při požáru v domově pro mentálně postižené v roce 2020 zemřelo na místě osm lidí, další muž následně v nemocnici. Událost patří mezi nejtragičtější požáry v republice.

Požár podle policie založil jeden z klientů domova. Protože byl označen za nepříčetného, policie v jeho případě věc odložila. Podle dřívějších informací policie řediteli vyčítá fungování domova před požárem.

Koláček ve čtvrtek řekl, že k podané obžalobě žádné bližší informace zatím nemá. „Přišlo mi to datovou schránkou jako soukromé osobě, můj obhájce to ještě neví. Vzhledem k tomu, že jsem to dostal ve středu, tak k tomu nemůžu nic říct,“ uvedl.

V domově Kavkaz B začalo hořet 19. ledna 2020 brzy ráno ve společenské místnosti. Při požáru bylo ohroženo 34 klientů domova a jeden vychovatel, který přivolal pomoc. Příčinou byla podle policie manipulace s otevřeným ohněm.

S devíti oběťmi je tento požár jedním z nejtragičtějších v zemi. Při tom nejtragičtějším v historii samostatného Česka zemřelo v srpnu 2020 v panelovém domě v Bohumíně 11 lidí.