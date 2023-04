Na Velký pátek budou obchody otevřené. V pondělí ale zůstanou až na výjimky zavřené

Potravinové řetězce či obchodní centra zůstanou na Velký pátek, který letos připadá na 7. dubna, otevřené. To samé platí i pro následující víkend. Nakoupit si v kamenných prodejnách už ale Češi nebudou moci na Velikonoční pondělí 10. dubna, podle zákona o prodejní době musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních v tento den zavřeno. Výjimku mají čerpací stanice, lékárny či obchody na letištích a vlakových nádražích. Praha 16:59 5. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Velký pátek budou obchody otevřené (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Otevírací doba všech hypermarketů Globus je kromě Velikonočního pondělí standardní,“ uvedla mluvčí Aneta Turnovská. Všechny prodejny mají podle ní denně otevřeno od 7.00 do 21.00, výjimkou je Globus Černý Most, který je přístupný od 7.30 do 22.00, doplnila.

Ve většině obchodech Tesco budou moci zákazníci na Velký pátek i o svátečním víkendu nakoupit tak, jak jsou zvyklí. Nonstop prodejny se však v neděli zavřou ve 23.00, řekl mluvčí Michal Kuzmiak.

Ceny vajec v Česku rostly i v únoru nejvíc v EU. Meziročně už zdražila přes 95 procent, průměr je 31 Číst článek

„Na Velikonoční pondělí zůstane všech 410 našich prodejen po celé republice uzavřeno. V ostatní dny před i po Velikonocích budou mít obchody běžnou otevírací dobu,“ uvedl mluvčí Penny Market Tomáš Kubík.

Kurýři Rohlík.cz budou každý den o Velikonocích nákupy rozvážet mezi 6.00 a 23.00, v případě Košík.cz to bude od 8.00 do 22.00. „Největší změnou je letos rozšíření našich služeb do desítek okresních měst a úplně nových regionů, jako je například Karlovarsko,“ řekl mluvčí Košík.cz František Brož. Velký nápor podle něj firma očekává na Velký pátek.

Prodejny v pražském obchodním centru Palladium budou ve dnech 7. až 9. dubna otevřeny v běžných hodinách, v pondělí 10. dubna bude mít zavřeno řetězec Albert a další obchody nad 200 metrů čtverečních. Prodejny o menší rozloze budou přístupné od 9.00 do 21.00.

Bez omezení bude provoz na Velký pátek také v obchodním centru Letňany na Velikonoční pondělí se pak zákazníkům uzavře 45 prodejen, informují centra na svých webových stránkách.

Ze zákona o prodejní době v maloobchodě, který vešel v platnost v roce 2016, musí mít prodejny nad 200 metrů čtverečních zavřeno také 8. května, 28. září a 28. října. Na Štědrý den se pak musí zavřít ve 12.00.

Dodržování zákona v tyto dny sleduje Česká obchodní inspekce. Během zbývajících státních svátků, kam spadá 1. květen, 5. a 6. červenec a 17. listopad, zákaz prodeje neplatí. Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.