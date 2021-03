Otázky a odpovědi: Pomáhá zákaz cestování mezi okresy se zpomalením pandemie?

Zákaz pohybu mezi okresy v Česku trvá už měsíc, okresy Cheb, Trutnov a Sokolov jsou uzavřeny ještě déle. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by toto opatření mělo zpomalit šíření koronaviru. Má totiž omezit rizikové kontakty. Vyplývá to i z dostupných dat? A jak účinné omezení mobility vzhledem k šíření epidemie ve skutečnosti je? Praha 15:51 31. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie kontroluje doklady na hranici okresu. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak moc se v Česku uzavřením pohybu mezi okresy snížila mobilita?

Data Atlasu mobility, na kterém se podílí i Technická univerzita v Ostravě, ukazují, že pohyb mezi okresy byl nižší už před zavedením tohoto opatření.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pomáhá zákaz cestování mezi okresy se zpomalením pandemie? Odpovídá Zuzana Machálková

Nicméně ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo údaje, podle kterých lidé vyjíždějí o víkendech z Prahy až o sedmdesát procent méně než za normálních okolností.

To je ale údaj, který srovnává víkend před zavedením toho opatření a víkend po, takže jde o krajní číslo. Obecně ale můžeme říct, že kleslo procento volnočasových aktivit, a to skoro o polovinu. A přibližně o třetinu ubylo cest do práce, víc firem totiž přešlo na home office.

V posledních dnech zpomaluje i šíření epidemie covidu-19. Může to souviset právě se zákazem pohybu mezi okresy?

Rozhodně to může souviset s tím, že ubylo rizikových kontaktů. Například podle ministra zdravotnictví Blatného se tohle opatření na brzdění epidemie promítá ze třiceti procent.

Kvůli zákazu farmářských trhů hrozí mnoha zemědělcům konec. Nemají kde prodat své zboží Číst článek

A i Atlas mobility dokazuje, že změna pohybu se v rámci tří až čtyř týdnů odráží na počtu nově nakažených. My teď vidíme, že křivka s tímto údajem čtvrtý týden skutečně klesá.

Nutno ale říct, že při zavedení zákazu pohybu byla představa o poklesu počtu nově nakažených mnohem optimističtější. Odborníci se ale shodují, že zpomalení epidemie závisí kromě omezení pohybu i na jiných opatřeních.

Když šíření epidemie zpomaluje, proč zákaz pohybu mezi okresy přetrvává?

Hlavním důvodem jsou zatížené nemocnice. Hospitalizovaných je přes 7,5 tisíce lidí s koronavirem. Resort zdravotnictví už dříve avizoval, že protiepidemická opatření se začnou rozvolňovat až ve chvíli, kdy budou v nemocnicích maximálně tři tisíce nakažených.

V současnosti to ale vypadá, že konkrétně zákaz pohybu mezi okresy by mohl platit jen do šestého dubna. Vládu k tomu na posledním jednání o prodloužení nouzového stavu vyzvala opozice. Samozřejmě to ale bude záviset na dalším vývoji epidemie.

Odkud data o mobilitě vlastně známe?

Třeba ministerstvo zdravotnictví je shromažďuje od Google Mobility Report a od mobilních operátorů. S těmi spolupracuje i Atlas mobility. Jak vysvětlil Miroslav Vozňák, který za portálem stojí, ta data jsou anonymizovaná. Nedá se tedy skrze ně dohledat konkrétní osoba, jde vyloženě o mapování pohybu.

Jak to bude s pohybem po Česku o Velikonocích? Kam lidé můžou?

Opatření se přes Velikonoce nijak výrazně nezmění. Většina obchodů a služeb bude dál uzavřená.

Výjimkou bude 1. až 3. dubna večerní mše, lidé na ně budou moct jít i po deváté hodině večer, a to až do půlnoci. Jinak v tuto dobu platí zákaz vycházení.

Pohyb mezi okresy ale bude kromě cest do práce a místa bydliště dál zakázaný, takže třeba na chalupy nebo na chaty, které jsou v jiném okrese, se lidé přes velikonoční svátky nedostanou.