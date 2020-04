Policejní prezident: Koledování budeme řešit jako přestupek, za schůzku v Lánech možná padnou pokuty

Poslanci ve středu schválili zákon, který má policistům umožnit trestat porušení opatření proti šíření koronaviru blokovými pokutami, a to až ve výši 10 tisíc korun. Jak přísně zatím policisté dodržování mimořádných opatření kontrolují? Na co se zaměří během nadcházejících Velikonoc? A stíhají policisté řešit i běžnou kriminalitu a závažné dopravní přestupky? Praha 21:16 9. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Švejdar | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pátek začíná velikonoční prodloužený víkend a podle předpovědi počasí i v dalších dnech má být krásné počasí, takže to bude lákat k výletům, na chaty, na chalupy nebo třeba sednout si v parku a dát si pivo nebo limonádu. Připravuje se policie nějak speciálně na ty nadcházející čtyři dny? Posílíte kontroly toho, jak lidé o Velikonocích dodržují ta opatření proti šíření koronaviru?

Policie České republiky pojede ve standardním režimu, nepřipravujeme žádná speciální opatření, ale platí veškeré zákazy, veškerá omezení vydaná nařízením vlády a nebo opatření ministerstva zdravotnictví, s výjimkou toho posledního, a to je pohyb na, já říkám volném vzduchu, kdy člověk nemusí mít roušku, ale policie bude všechno důsledně kontrolovat, ale na Vaši otázku odpovídám, nepřipravujeme zvýšenou kontrolu.

To znamená, že informace o tom, že vláda rozhodla o vyčlenění dalších dvou tisíc vojáků ve prospěch policie. Znamená to, že se vojáci hned zapojí do dalších dodatečných kontrol?

V žádném případě. Povolání dalších dvou tisíc vojáků k plnění úkolů policie je víceméně rezerva. My vojáky Armády České republiky používáme v současné době při ostraze státní hranice, máme je na hraničních přechodech, kde spolu s našimi policisty a celníky působí na vstupu a výstupu z České republiky. A zatím nepředpokládáme, že je použijeme někde jinde. Ale samozřejmě, ta situace může nastat.

Koledování jako přestupek

Když se vrátím k velikonočním svátkům, Vy jste tedy říkal, že kontrol nebude víc, ale mají policisté nebo budou mít policisté nějaké instrukce, na které potenciální přestupky nebo na které věci, na která místa se mají speciálně zaměřit?

Ta situace je poměrně složitá, nicméně my nemáme žádnou speciální instruktáž pro naše policisty. Naši policisté vědí, jaké zákazy a jaká opatření jsou vydána, a budeme působit plošně. Já bych chtěl znovu apelovat na občany České republiky, aby dodržovali ta uvedená nařízení a opatření. Je to opravdu v zájmu nás všech, v zájmu ochrany našeho života, našeho zdraví.

Takže se nebudete soustředit třeba speciálně na pondělní koledování?

My zkrátka budeme tam, kde bude potřeba a budeme reagovat na případná oznámení, protože já opravdu věřím tomu, že 99 % našeho národa jsou lidé zodpovědní a budou se podle toho chovat.

To znamená, že pokud přijde oznámení, tak budete za koledování dávat pokuty? Respektive budete to řešit jako přestupky?

Ano, my to budeme řešit jako přestupky, těch možností je několik, my to postoupíme správnímu orgánu, což je většinou Krajská hygienická stanice nebo obec s rozšířenou působností a v případě neuposlechnutí výzvy řešíme na místě.

Může být koledování za nějakých okolností legální? Pokud ti koledníci budou daleko od sebe, budou mít několika metrové pomlázky, budou mít roušky, může v takové situaci jim to, lidově řečeno, projít?

Základní hygienická opatření, že se pohybujete v rozestupu, že je zákaz vycházení s výjimkami, které dnes už podle mě, všichni znají, tu situaci zcela vylučují. Samozřejmě, jsou zde rodiny, rodiče s dětmi a asi úplně nejsme schopni tomu zabránit. A pokud se pohybujeme na vlastním pozemku, pohybujeme se v rámci těch daných opatření.

To znamená, že na vlastním pozemku smím, mimo vlastní pozemek ne?

Rodina a vlastní pozemek je úplně bez problémů.

Už minulý víkend se hodně řešila situace v některých turistických oblastech, přírodních turistických oblastech typu Český ráj nebo Krkonoše. Zaměříte se teď, při té předpovědi počasí, na tyto oblasti?

Měl jsem možnost minulý víkend se podívat do některých turistických cílů a musím pochválit naše občany, že se chovali maximálně zodpovědně. Pokud neberu, že jsou auta zaparkovaná na jednom parkovišti, tak ve všech parcích, kde jsem se byl podívat, se ti lidé pohybovali tak, jak mají, to znamená po dvou, dostatečně od sebe, opravdu zodpovědně, za to já jim chci velmi, velmi poděkovat a já předpokládám, že ve stejném režimu to bude i o nadcházejícím víkendu a Velikonocích.

Dopravní kontroly

Vy jste už v minulých dnech avizovali také, že se zaměříte na dopravu, hlavně na dodržování povolené rychlosti. To platí? Bude v tomto směru dopravní policie o Velikonocích mimořádně aktivní?

Ze začátku jsme vsadili trošku na lidský přístup a ne úplně se nám to vyplatilo. My jsme totiž jako Policie České republiky, nebo já jsem vydal opatření, kdy jsme zredukovali naši službu z důvodu zabezpečení výkonu služby v nouzovém stavu na minimum. Bohužel se nám to vrátilo v tom, že někteří nezodpovědní řidiči ta pravidla porušovali schválně. Asi zkoušeli, co vydržíme, proto jsem vydal v minulém týdnu dopravní bezpečnostní opatření, které má za úkol ty řidiče, kteří opravdu si koledují, když máme ty Velikonoce, a trestají zejména vysokou rychlost. A v tom se bude pokračovat.

To znamená, že to bude pokračovat celé Velikonoce?

To bude pokračovat až do odvolání.

Vrátím se obecně k dodržování opatření proti šíření koronaviru. Máte statistiky za tu celou dobu, kolik přestupků nebo třeba trestných činů, jste v téhle souvislosti, jako Policie České republiky řešili?

Statistiku nemáme, jedná se o několik desítek přestupků denně, například minulý víkend to bylo asi 500 přestupků.

A které přestupky jsou nejčastější?

Ne, určitě tu statistiku nevedeme, nesledujeme, jsou to přestupky, kdy bylo porušeno opravdu buďto nařízení vlády a nebo opatření ministra zdravotnictví.

Ministr vnitra Jan Hamáček ve středu v Poslanecké sněmovně mluvil o garážových party, je to častá věc, že odhalujete takovéto party, ať už v bytech nebo garážích nebo v jiných prostorech?

Já si myslím, že je to věc naprosto výjimečná, že opravdu ti naši občané si uvědomují tu vážnost situace, a neberou to na lehkou váhu a pokud se taková věc někde objeví, a my se o ní dozvíme, tak zase musím říct, že většinou si to nechají vysvětlit a v naprosto výjimečných případech ta Policie České republiky musí použít, já nechci říkat hrubou sílu, ale i něco jiného než domluvu.

Když říkáte, že se to neděje, tak proč tím argumentuje ministr vnitra v Poslanecké sněmovně?

Jestli máte v úmyslu argumentaci u novely zákona o policii?

Ano, ohledně možnosti dávat pokuty.

Víte co, ono je to trošku složitější věc, ale jsou skutečně lidé, a je jich hrozně málo, a já opětovně děkuji našim občanům za to, jak se chovají, kdy opravdu moje heslo: Na hrubý pytel hrubá záplata, platí, a musíme to použít.

Vy jste před chvílí řekl, že to řešíte často na udání. Kolik takových udání na někoho, kdo podle toho stěžovatele nebo oznamovatele porušuje ta příslušná opatření proti šíření koronaviru, kolik takových oznámení dostáváte?

My to přesně nepočítáme, ale řádově se jedná o desítky udání, a teď zase v uvozovkách udání, já si myslím, že je to v rámci ochrany zdraví, že to nemůžeme brát jako klasické udání, a jedná se opravdu o několik desítek, maximálně denně, a já jsem svým způsobem i rád, že lidi si všímají toho, že to někdo porušuje, je to opravdu v zájmu zachování zdraví a životů nás všech.

Vyřešíte všechna udání? Musíte na každý ten podnět vyjet a prošetřit to na místě?Ano, ano, vždycky, musíme vyjet.

To znamená, že i když podle toho, kdy ten operátor slyší, že to nemá úplně validitu, tak přesto musíte jet na místo a řešit to?

Policie České republiky musí prověřit každé oznámení.

Jako policejní prezident vyzýváte lidi, aby oznamovali důsledně všechna porušení těch opatření a nebo byste spíš uvítal, aby se to pokusili řešit sami, aby třeba když vedle sebe vidí někoho bez roušky, tak aby mu to normálně řekli, spíš, než aby volali policii?

Já si myslím, že většina našeho národa je opravdu velmi rozumná, já říkám 99,9 %, že samo ví a samo chápe, lidi si i sami mezi sebou říkají, to je i moje vlastní zkušenost, že lidi se sami napomínají, vysvětlí si to a myslím si, že opravdu mizivé procento je oznámeno k nám, na Policii České republiky.

Dobře, ale to doporučení policejního prezidenta je jaké? Zavolat 158? Nebo se obrátit na městskou policii? Nebo se primárně pokusit to vyřešit smírně na místě, prostě domluvit se?

Já jako doporučení v tomhle nemám žádné, já si myslím, že všechny varianty jsou možné a je asi na každém, jak tu situaci zváží a co udělá.

Ta omezení proti šíření koronaviru jsou v poslední době formulována v opatřeních ministerstva zdravotnictví, nebo ministra zdravotnictví. Konzultuje to přesné znění někdo s policií? Máte možnost třeba ty jednotlivé formulace připomínkovat? Nebo připomínkovat přesné znění těch výjimek, které tam jsou?

To je velmi těžká otázka, protože ze začátku to bylo nařízení vlády, dneska jsou to opatření většinou ministra zdravotnictví, někdy se skutečně k nim dostaneme, až když je v platnosti, a někdy se pereme i s výkladem. To je pravda.

A ta omezení Vám přijdou jasná?

Musím potvrdit, že v některých případech opravdu se snažíme nebo žádáme ministerstvo zdravotnictví o to, aby nám pojmy z opatření ministra zdravotnictví vysvětlilo.

Nebylo by na místě to nějak změnit? Třeba domluvit se přes Vašeho ministra vnitra s ministrem zdravotnictví, aby ty věci předem s vámi konzultovali? Aby jste měli šanci vlastně si to vydiskutovat předtím, než je to oznámeno a zveřejněno?

Tohle je věc, kterou jsme zrovna dneska řešili na Ústředním krizovém štábu, opravdu by jsme měli tyto věci konzultovat ještě předtím, než se dostanou na světlo boží, na veřejnost, a myslím si, že jako těch problémů je opravdu minimálně, ale i ten stav se v tomto zlepší.

To znamená domluvili jste se na tom, že to bude jinak?

V rámci Ústředního krizového štábu pracuje několik skupin, myslím si, že ty skupiny začaly velmi, velmi dobře pracovat, je pravda, že v těch výkladech je trošku mezera a já předpokládám, že během příštího týdne se to dostane do naprostého souladu.

To znamená, že už příští opatření vydaná budou předem konzultována s Vámi. Chápu to dobře?

Budeme doufat.

Ve čtvrtek byl na facebookové stránku policie chat, kde vaši kolegové odpovídali na dotazy některých lidí. I z toho je jasné, že mnozí lidé tápou co se smí, co se nesmí. Nebylo by správné nebo nebylo by vhodné, v tuto chvíli, kdyby jste třeba jako policie vydali jednoduchý manuál, co se smí, co se nesmí, jak to posuzujete a tohle bylo k dispozici pro všechny?

My bychom jako policie manuál klidně vydali, ale já jsem přesvědčen o tom, že ten, kdo opatření vydává, by si ho měl vykládat, a to je v tomto případě vždy ministerstvo zdravotnictví.

Na druhé straně ale řeší to ten konkrétní policista, předpokládám, že tam nemá ministra zdravotnictví nebo někoho z ministerstva vedle sebe?

To je pravda a proto by ten výklad ministerstva zdravotnictví měl být jasný tak, aby ho pochopili všichni občané.

Když se k některým těm sporným situacím dostaneme, tak aktuálně nejasnosti vznikly kolem sportování bez roušek, to je dovoleno od úterka, třeba pardubická městská policie v úterý na Twitteru na tu novou úpravu reagovala slovy, že nařízení vlády jsou tak plná výjimek, že jejich vymáhání, dnešním dnem, tedy tím úterkem, ztrácí význam. Souhlasíte s tím?

Nesouhlasím, zásadně s tím nesouhlasím a myslí, kdo si chce tu pravdu v tom najít, tak si ji najde a já v žádném případě nesouhlasím s tím, že by policie, a jakákoliv policie, měla rezignovat. To v žádném případě. Ono to možná ani tak nevyznělo, nebo ani to tak není, ale já si myslím, že my máme tým, který zpracovává ta výkladová stanoviska, který se snaží těm našim policistům udělat jednoduchý návod, jak mají postupovat v konkrétních případech, a zatím si myslím, že nám to funguje, ale musím uznat, že ne vždycky je to věc úplně jednoduchá.

Roušky při sportu

Jak to je s tím sportováním, když tedy konkrétně u toho zůstaneme?

To je otázka opravdu na tělo, nicméně zase použijeme trošku zdravého rozumu. Opatření ministra zdravotnictví je tak, jak je, my našim policistům říkáme ano, při sportování roušku používat nemusíte, ale platí to základní hygienické pravidlo, to znamená je-li někdo v prostoru menším jak dva metry od něj, tak by tu roušku měl vždycky mít na sobě.

A co je to sportování? Jak se pozná, že sportuji a pokud třeba odpočívám, protože jsem unavený, sportuji ještě nebo nesportuji?

Víte co, to zas je prostě o tom, že, ani by jsme nemuseli řešit sportuje nebo nesportuje, prostě budeme vycházet z toho, že ten dotyčný může jít, může běžet, ale je dva metry od dalšího člověka.

To znamená, když to vezmu z druhé strany, pokud si vezmu na sebe sportovní oblečení, budu stát vedle výdejního okénka restaurace, budu pít pivo, budu doplňovat ionty.

V žádném případě.

A budu mít dva metry od dalšího člověka, tak nespadnu do toho?

Ne, ne, ne, v žádném případě, v žádném případě. To je věc, která je naprosto jasně zakázaná výkladem ministerstva zdravotnictví.

Dobře, ale kde je ta hranice? Vy jste před chvílí říkal, že když sportuji, tak pokud jsem daleko od ostatních, tak je to v pořádku.

No, ale to Vám nedovoluje, aby jste pil pivo na místě veřejně přístupném.

Když to bude voda, protože potřebuji doplnit vodu?

Když to bude voda, potřebujete se napít, odklopíte roušku, napijete se.

Chápu, že to není jednoduché ale přece jenom ještě jednu věc, a sice roušky v autě. Ministerstvo zdravotnictví zpřesnilo pravidla v tom směru, že dalo výjimku řidičům, pokud jsou v autě sami, že nemusí mít roušku, z toho tedy jasně plyne, že pokud jedu s kýmkoliv dalším, třeba se svou rodinou, tak ji všichni mít musíme, když jste říkal, že budete sledovat rychlost, že dopravní policisté budou na silnicích, budou sledovat i tohleto? Jestli lidé v autech roušky mají?

Nebudou už jenom proto, že dnes jeden ze závěrů Ústředního krizového štábu je, že se požádalo ministerstvo zdravotnictví o úpravu výkladu, o úpravu toho opatření tak, aby rodina, pokud jede v autě, roušky nemusela mít.

To znamená, že tím se to vlastně vyřešilo.

Tím by se to krásně vysvětlilo.

My už jsme se zmínili o tom, že Poslanecká sněmovna ve středu schválila zákon, podle kterého by jste mohli dávat za porušení těch omezení na místě blokové pokuty do výše 10 000 korun, je to potřeba, z Vašeho pohledu?

Tak my tím sledujeme hlavně zjednodušení celého toho procesu. Dneska tím, že ty přestupky předáváme buďto na obec s rozšířenou působností nebo na hygienickou stanici, tak tím zatěžujeme administrativně jednak naše policisty, ale jednak i správní orgány. A jsem přesvědčen o tom, že zejména krajská hygienická stanice, nebo krajské hygienické stanice mají dneska spoustu jiné práce, spoustu jiných povinností, které jsou důležitější než to, aby rozdali lidem pokuty. A je to ulehčení práce pro nás i pro ně.

Když ministr vnitra, Jan Hamáček, prezentoval na začátku ta omezení pohybu, tak řekl, že vládě nejde o postihy a o kontroly, ale o to, aby si lidé sami uvědomili, že tím porušováním těch opatření mohou nakazit své blízké, že si potom po zbytek života budou vyčítat, že třeba kvůli tomu někdo z jejich blízkých zemřel, Vy jste říkal, že přibližně 99 % tohleto chápe. Mění se nějak to chápání v průběhu času? Tak, jak ta opatření trvají déle, máte pocit, že přibývá těch, kteří to přestávají chápat?

Já mám takový pocit, že ti lidé opravdu k tomu přistupovali zodpovědně. Bohužel teď, jak se trošičku začalo povídat o tom, že to zvládáme a přišly nějaké výjimky a nějaké povolení některých činností, tak mám takové obavy, že ten národ začal předčasně jásat, a já teďka nejsem lékař, nejsem epidemiolog, jsem jenom policista, ale já si přesto dovolím zvednout trošku prst, před nějakým přehnaným optimismem.

To znamená, že třeba to vyjádření ze začátku týdne pana Prymuly o tom, že možná by se zdravá část populace mohla řízeně promořit, tak vám zkomplikovalo život, chápu to dobře?

Ne, ne, ne, já vůbec nechci hodnotit vystoupení pana Prymuly, já si myslím, že pan Prymula je odborník na svém místě a velmi dobře ví, co říká, já jenom říkám to, co cítím mezi těmi našimi lidmi, že oni najednou propadli tomu optimismu, přidává k tomu samozřejmě to dobré počasí, krásné počasí, které bude, jaro, ale já opravdu chci být v tomhle velmi velmi opatrný a obezřetný.

Fotka ze schůzky v Lánech

Jak zásadní je z Vašeho pohledu pro dodržování opatření, co říkají a dělají přední politici, jestli ta opatření nerelativizují, jestli je sami dodržují?

To je otázka, kterou nebudu komentovat.

Účastníkem toho víkendového setkání poradního sboru pana prezidenta v Lánech, prezidentův mluvčí dal na sociální sítě fotografii, která naznačuje, že se tam ta opatření úplně nedodržely, mířím tam, jestli tohle jsou momenty, které policistům mohou přidělat práci, že si lidé jednoduše řeknou, když to nemusí dodržovat prezident nebo ministr vnitra, tak proč bych to měl dodržovat já?

Samozřejmě, že to tak může být chápáno, ten okamžik nebyl úplně šťastný, v současné době celé to jednání je předmětem jednání správního orgánu Krajské hygienické stanice. Já si počkám na závěr.

To znamená, že je možné, že za to padnou pokuty?

Ano, je to možné.

A to řeší hygienická stanice?

Ano.

Při tom všem nasazení, v souvislosti s koronavirem, stíhá policie řešit i běžnou kriminalitu?

Já jsem pyšný na svoje policisty, protože i přesto, že jim bylo nouzovým stavem nařízeno konat některé věci jinak a je jich hodně, tak my jsem nerezignovali na tu naši standardní práci, je potřeba říct, že ten nouzový stav, respektive ta situace, nám trošku nahrává, protože ta běžná kriminalita nám poklesla.

Vy jste ve středu zveřejnili aktuální statistiky kriminality, tedy statistiky za březen. Oproti loňskému březnu skutečně kriminalita poklesla asi o čtvrtinu, ale netýká se to majetkových trestných činů, tam ten pokles je velmi malý. Při tom všem, co se kolem nás děje, omezení pohybu, zmrazení turistiky, zároveň velká přítomnost policistů v ulicích, nečekal by jste ten pokles ještě větší?

To jsou zase jenom čísla, pocitově, samozřejmě, to může být trošku jinak, ale ta čísla hovoří o tom, že v průměru těch 25-30 %, opravdu ten pokles je, ale já bych tomu nepřikládal žádný velký význam, protože to krátké období asi nebude úplně hodnověrné.

Je naopak nějaký typ kriminality, který roste? Napadá mě třeba domácí násilí.

No, mezi námi, asi jsme se všichni, nebo někteří z nás domnívali, že je to zrovna oblast, kde může dojít ke zvýšení nápadu, ale musím zase pochválit český národ, že se chová velmi mravně a ani v této oblasti nedošlo k nárůstu.

Už při zavádění těch opatření se objevily obavy ze zhoršení bezpečnostní situace v některých konkrétních městech, kde podniky přerušily výrobu, kde zůstali zahraniční dělníci, kteří teď vlastně musí být celé dni zavřeni v ubytovnách. Potvrzuje se to? Jsou nějaká místa, kde se takovéto problémy objevují?

Nejsou ta místa, zase je potřeba ale říct, že ve spolupráci se samosprávou se velmi rychle, ještě předtím než se to stalo, reagovali, my jsme posílili přítomnost policie v ulicích, v těch zájmových lokalitách a nelze zaznamenat zvýšení nápadu trestné činnosti.

Když teď všichni venku musíme být zahaleni, je to pro policii problém při vyšetřování trestných činů? Že třeba kamerové systémy nepomáhají tolik, jako jindy, protože všichni mají zahalené tváře?

Já si myslím, že je to tak zanedbatelné procento, kdy nám to pomůže, že opravdu dneska nemůžeme hodnotit, že by nám to ztížilo to naše vyšetřování nebo tu naši práci.

Jsou v tuto chvíli nějaké trestné činy, u kterých je policie benevolentnější než byla před měsícem? Kterým se tolik nevěnujete?

Ne.

Když ministr vnitra, Jan Hamáček, mluvil o nákupu ochranných pomůcek z Číny, tak žertoval, že jste mu slíbil, že na něj budete hodní, až ho kvůli tomu budete zatýkat, že porušil pravidla veřejných zakázek. Ty nákupy, nejen ochranných pomůcek, teď řeší nejen vláda, ale také kraje, města nebo obce, ani v tom nejste benevolentnější?

Musím říct jednu věc, samozřejmě žertuji, je potřeba uvědomit si, že je stav nouze, je potřeba uvědomit si, že priorita byla, nebo naprostá priorita byla ochránit životy a zdraví. Já musím říct, že Policie České republiky, jako zareagovala velmi včas, a že si pořídila, já dneska řeknu dostatek ochranných prostředků, ale v té době jsme si mysleli, že je to dostatek ochranných prostředků, a byla vybavena. Některé rezorty, některé instituce to nestihly a dostaly se potom do velmi těžkého a svízelného stavu, a já naprosto chápu ta nadstandardní opatření, která se v rámci, nebo po vyhlášení nouzového stavu prostě musela udělat tak, aby jsme ochránili aspoň lidi v první linii, zdravotníky, hasiče, policisty, vojáky, ale já jsem přesvědčen o tom, že tu pravdu nám ukáže opravdu až čas. A co já mám možnost vidět, tak jsem přesvědčen o tom, že to bylo v pořádku.

Řešíte už v téhle souvislosti, ohledně nákupu těch pomůcek, třeba z Číny, nějaká trestní oznámení?

Nevím o tom, že by přišlo do současné doby trestní oznámení.

Mimochodem, když mluvíme o ochranných pomůckách, jak je na tom v tuto chvíli policie z pohledu nakažených a z pohledu policistů v karanténě? Kolik lidí máte z těchto důvodů mimo službu?

Je potřeba říct, že na začátku, v tom prvním týdnu, my jsme se dostali na číslo asi 950 policistů, které jsme měli v karanténě, postižených nebo nemocných jsme měli nula, dneska jsme ve stavu, kdy máme v karanténě 214 policistů a nemocných 35. Je potřeba říct, že ten počet lidí v karanténě nám klesá z toho důvodu, že se podařilo zavést za prvé rychlotesty a podařilo se zrychlit testování tou tradiční PCR metodou. Protože v okamžiku, kdy policista přišel do kontaktu se člověkem nebo s pachatelem, s osobou, která řekla, že je nemocná, tak my jsme všechny policisty, kteří se okolo toho dotyčného pohybovali, museli dát do karantény a čekali jsme třeba několik dní na výsledek testu. Dneska, vzhledem k té rychlosti testování, my to omezíme na naprosté minimum a proto máme těch lidí v té karanténě takhle málo.

To znamená, že policie má přednostní přístup k testům?

Ano, má.

Pro kolik lidí? Tak, jak je potřeba?

Je to podle potřeby, není vymezený počet.