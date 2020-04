Týden od Velikonoc počet nakažených narostl. Změní to pravidla? ‚Uvidíme, jde o první signál,‘ říká Prymula

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem se v pondělí zvýšil o 154. Jde o největší nárůst za posledních pět dní. Zvýšil se taky podíl pozitivních testů ze všech provedených. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly jde o první signál, že se na vývoji epidemie podepsalo nedodržování opatření o Velikonocích. Praha 17:18 21. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a jeho náměstek Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O nárůstu pozitivních výsledků testů mluvil na tiskové konferenci i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle něj je nutné počkat na výsledky příštích dnů, aby bylo možné posoudit dopad velikonočních svátků. „Uvidíme, jestli jde o výkyv, nebo jestli je to důsledek Velikonoc, na které se všichni ptají, jestli se projeví,“ řekl.

Prymula souhlasil s ministrem, že pro posouzení dopadu svátků je nutné počkat na další výsledky.

„Pokud vynásobíme tu hodnotu z neděle dvěma a dostaneme se na počet testů, které se provádí normálně mimo víkend, tak bychom se dostali někam na hladinu asi 180 případů. To už je nárůst oproti tomu, co bylo minulý týden,“ uvedl.

„V tuto chvíli to vnímám jako první signál, který zatím nemá statistickou validitu. Uvidíme, jaká bude hodnota dnes a zítra,“ vysvětlil Prymula s očekáváním úterních a středečních čísel.

Plán uvolňování opatření se ale podle něj zatím měnit nebude. K tomu by došlo, kdyby denně přibylo mezi nakažené 400 lidí. „Předpokládám, že první a druhá vlna uvolňování by měla proběhnout a pak to budeme dále hodnotit,“ myslí si náměstek.

Příští pondělí by se měly otevřít například malé provozovny mimo nákupní centra.

