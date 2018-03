Průzkum: místo Velkého pátku velký prodloužený víkend. Stále víc Čechů vnímá Velikonoce jen jako volno

Velikonoce znamenají pro stále více Čechů jen prodloužené volno a prázdniny. V průzkumu, který pro Český rozhlas zpracovala společnost Median, tak odpověděla bezmála polovina dotázaných. Jako nejvýznamnější křesťanské svátky je naopak vnímá asi jen pětina lidí, což je nejméně za posledních 13 let. Jak často si spojujeme Velikonoce s příchodem jara, pak podle sociologů určuje hlavně počasí. Praha 6:00 30. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průzkum společnosti Median o tom, jak lidé vnímají Velikonoce. | Foto: Median | Zdroj: Český rozhlas

„Já je neslavím. Je to pro mě prodloužený víkend. Je to příležitost setkat se s přáteli," odpovídali v anketě například slečna Tereza a pan Blahoslav. A jak ukázal letošní průzkum Medianu, sdílí s nimi názor většina české populace.

Velikonoce znamenají pro stále více Čechů jen prodloužené volno a prázdniny. Více si poslechněte v reportáži Evelyny Kulíškové.

„Je právě zajímavé, že v čase spíš roste chápání Velikonoc jako prodlouženého víkendu. 42 procent říká, že to je prodloužený víkend nebo svátek jako každý jiný,“ upřesnil Radiožurnálu sociolog Medianu Daniel Prokop.

Lidí, kteří prožívají Velikonoce jako vrchol liturgického roku, je podle něj naopak stále méně. Zatímco v roce 2005 byly Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem pro třetinu dotázaných, letos se jejich počet snížil zhruba na pětinu.

„Nejčastěji to říkají lidé nad 60 let, asi 27 procent z nich říká, že to je pro ně primárně nejvýznamnější křesťanský svátek. Což je dáno tím, že religiozita je pořád vyšší v té starší populaci než u těch mladších. Mezi mladšími už to je v podstatě jenom nějaký výkyv v pracovním životě. Ačkoliv byl zavedený Velký pátek, tak ten spíš pomohl tomu, že je to vnímáno jako velký prodloužený víkend," dodal Prokop.

Průzkum společnosti Median o tom, jak Češi tráví Velikonoce | Foto: Median | Zdroj: Český rozhlas

Jak ale nedávno poznamenal kardinál Dominik Duka, mezi věřícími naopak v poslední době získávají velkopáteční obřady na významu.

„My jsme dnes svědky toho, že skutečně velkou přitažlivost má právě velkopáteční liturgie, kde má člověk možnost naučit se na životním příběhu Krista i něco, co potřebuje pro svůj život. Především do takových chvil, kdy se sám cítí opuštěný, a kdy neví, jak dál,“ popsal Duka.

Velikonoce jako symbol jara vnímá podle letošního průzkumu něco přes třetinu dotázaných. To je stejně jako v posledních dvou letech. Ale o poznání méně, než v roce 2009, kdy bylo podle Prokopa o Velikonocích venku příjemně teplo.

„Ono to záleží na počasí. Když je teplo před Velikonocemi, tak lidé většinou říkají, že to symbolizuje příchod jara a podobně. A když ty Velikonoce jsou brzo, nebo je před nimi zima, tak více převládá to jejich vnímání jako nějakého prodlouženého víkendu,“ řekl na závěr Prokop.

Ze srovnání Median je jasné, že došlo k odklonu od křesťanských tradic. | Foto: Median | Zdroj: Český rozhlas

A rozdíly se začínají projevovat také ve způsobech slavení Velikonoc. Podle průzkumu Medianu upadá tradice pomlázek a kraslic, které vyrábí nebo kupuje asi jen polovina dotázaných.

Velikonoční výzdobu příbytků a také tradiční pokrmy ale stále připravují asi dvě třetiny lidí. Češi také sváteční čas více věnují úklidu nebo procházkám.

Společnost Median průzkum provedla v posledním březnovém týdnu. Na dotazy odpovídalo přes tisíc lidí starších 18 let.