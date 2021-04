Konvalinka: Teplo a slunce koronaviru nesvědčí. I tak dodržujte všechna doporučení, prosím

Stávající restrikce kvůli šíření koronaviru platí i přes Velikonoce. Vláda rozhodla, že na Velký pátek budou zavřeny všechny obchody. Biochemik Jan Konvalinka připouští, že v tomto kroku logiku nevidí. „Tomu rozhodnutí nerozumím. Mám ale hrozně nerad brblání nad opatřeními. Jsou nutná. Jsme na tom opravdu hodně špatně,“ připomíná. Praha 20:12 1. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biochemik Jan Konvalinka upozorňuje, že by lidé i v slunečném a teplém počasí měli dodržovat opatření | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Konvalinka přiznává, že má obavy z toho, že rozhodnutí povede k větší koncentraci lidí v obchodech v otevřených otevíracích hodinách.

„Pro nás křesťany je Velký pátek samozřejmě svátek, takže já bych stejně ten den nakupovat nešel, ale asi dát tu možnost lidem by možná bylo rozumnější. Já bych to spíš, podobně jako to dělali Němci, rozprostřel na delší období,“ naznačuje prorektor Univerzity Karlovy.

„Ale ještě jednou, pojďme to vydržet a moc nebrblat,“ vyzývá.

Držte se doporučení

Konvalinka také upozorňuje, že přestože existují vědecky podložená data o tom, že se riziko nákazy koronavirem v teple snižuje, rozhodně to neznamená, že by lidé mohli odložit respirátory.

„Je spousta prací, které vliv teplého počasí na koronavirus řeší, jak z Indie, tak z Afriky i z Evropy. Teď už jich máme hodně. Jako obvykle si musíme zvyknout ve vědecké literatuře na nejrůznější výsledky, ale myslím, že konsensus je ten, že teplo šíření koronaviru nesvědčí. A ještě méně mu svědčí UV záření,“ vysvětluje.

Zároveň upozorňuje, že by lidé i v slunečném a teplém počasí měli opatření dodržovat. „Prosím, držte se všech doporučení epidemiologů,“ dodává.

Univerzita v politickém boji?

Konvalinka na Plusu také informoval, že rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima už odpověděl prezidentovi Miloši Zemanovi na žádost o prozkoumání ruské vakcíny Sputnik V a posouzení, zda je vhodné ji v Česku používat.

„Pokud vím, rektor napsal prezidentovi v pondělí. A asi by bylo správné, aby na to reagoval pan prezident a neměl by se dozvídat odpověď ze sdělovacích prostředků. Za sebe mohu jen zopakovat to, co jsem už říkal. Sputnik považuji za vědecky vynikajícím způsobem vymyšlenou vakcínu. Nepochybuji o tom, že výsledky publikované v prestižním časopisu Lancet jsou správné,“ naznačuje.

Připomíná, že souhlasí s tím, že by se celá záležitost neměla politizovat. „K vakcíně Sputnik bychom se měli chovat úplně stejně jako ke všem ostatním vakcínám a nechat ji řádně schválit Evropskou lékovou agenturou,“ míní.

Biochemik vysvětluje, že pro použití v Česku existuje i možnost, že by vakcínu na doporučení Státního ústavu pro kontrolu léčiv schválil mimořádným způsobem ministr zdravotnictví.

„Ale já tady naprosto souhlasím s ministrem Janem Blatným (za ANO), že to nechce udělat. A za svoji osobu říkám, že v tomhle vidím pokus zatáhnout univerzitu do politického boje. To nepovažuju za správné,“ soudí Jan Konvalinka.

Celý rozhovor Barbory Tachecí s Janem Konvalinkou si můžete poslechnout ze záznamu. Mluvili spolu mimo jiné o novém léku proti covidu od firmy Pfizer.