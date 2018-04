OBRAZEM: kroje, král i slivovička. Velikonoční pondělí v moravském Vlčnově

Svobodní mládenci, takzvaní legrúti, si svého krále vyzvedli u něj doma hned v ranních hodinách. Velikonoce pro „královskou rodinu“ znamenaly velké přípravy.

„Ročník má letos 16 chlapců. My jsme měli krále už před pěti lety, takže přišli i chlapci, co chodili a jezdili tehdy s naším prvním králem. Byl to u nás pěkný fičák,“ řekla v pondělí s úsměvem maminka krále Kristýna Frantová. Před obchůzkou se tak mládenci posilnili koláčky, vdolky, zákusky a nechyběla hlavně ani slivovice a víno.

Král, který před několika dny oslavil desáté narozeniny, vyrazil na pomlázku s mládenci v chlapeckém kroji s modrými kalhotami, bílou košilí, květovaným páskem a vysokými botami. Svátečně vystrojeni byli také jeho rodiče.

Do ulic Vlčnova za děvčaty, většinou spolužačkami legrútů, vyrazil také harmonikář, takže se po cestě zpívalo. Svobodní mládenci si k děvčatům nesli na ramenou třímetrový tatar a ve vysokých botách měl každý z nich schovaný svůj malý. Na každém zastavení je čekalo bohaté pohoštění.

Letošní vlčnovský král Martin Darek Franta se poprvé představil na konci ledna, kdy byl na ramenou členů své krojované družiny přinesen do zaplněného sálu tamního kulturního domu. Král s družinou zažije po Velikonocích i stavění máje.

Vrcholem ale bude poslední květnový víkend a Jízda králů, na kterou do Vlčnova každoročně přijíždějí desetitisíce lidí ze širokého okolí i zahraničí. Král pojede v čele průvodu na koni oblečený v ženském kroji a růží v ústech.