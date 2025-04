Velikonoční příměří byl výsměch, řekl Pavel. Přístup Ruska k mírovým jednáním je podle něj cynický

Noční útok na Kyjev je podle prezidenta Petra Pavla dalším z mnoha důkazů o cynickém přístupu Ruska k mírovým jednáním. Řekl to ve čtvrtek na tiskové konferenci v Jičíně. Konkrétní činy svědčí o tom, že chce Rusko spíše celou situaci protahovat, vytvářet další podmínky a tlak na to, aby prosadilo vše na úkor Ukrajiny i Evropy. Jičín 17:50 24. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj | Foto: Danylo Antoniuk | Zdroj: Reuters

Ruské útoky v noci na čtvrtek podle ukrajinského letectva cílily zejména na Kyjev, ale i na další města. Zahynulo při nich nejméně devět lidí a desítky dalších podle záchranářů utrpěly zranění.

Kyjev dříve přijal americký návrh na celkové třicetidenní příměří. Putin ale požadavek prezidenta Donalda Trumpa na co nejrychlejší klid zbraní nepřijal. Vyhlásil pouze krátké velikonoční příměří, obě strany se následně obviňovaly z jeho porušování.

8:57 Válka už mohla dávno skončit, kdyby sankce zesílily. Rusko je pod ekonomickým tlakem, tvrdí analytik Číst článek

„Pokud by skutečně Rusku záleželo na mírových jednáních, tak to nejjednodušší, co se dá udělat, je, že prezident Putin bude souhlasit s 30denním příměřím jako dobou, po kterou má smysl vůbec příměří nastavit,“ řekl Pavel.

V rámci takového příměří je podle prezidenta možné monitorovat to, jak to která strana se zastavením bojů myslí vážně, a jedná se zároveň o relativně dostatečnou dobu k posunu v mírových jednáních.

„Takzvané příměří, které vyhlásil prezident Putin po část velikonočních svátků, byl spíš výsměch, protože za tu dobu ani nejde po víc než třech letech intenzivního válčení zastavit efektivně palbu na tak dlouhém úseku fronty a nedá se ani pořádně ověřit,“ dodal Pavel.

Vůle z ruské strany je podle hlavy státu minimum, konkrétní činy svědčí spíše o tom, že má Rusko snahu celou situaci protahovat.

„Vytvářet další a další podmínky a tlak na to, aby nakonec prosadili všechno to, co od jednání očekávají, na úkor nejenom Ukrajiny, ale i Evropy,“ doplnil prezident.