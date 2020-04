Pěkné počasí a zmírnění opatření přilákalo desítky lidí k jezeru Matylda v Mostě. Někteří byli bez roušky

Už několik dnů můžou lidé využívat veřejná sportoviště. Nemusí si přitom zakrývat ústa a nos rouškou. Řada dalších omezení kvůli možnosti šíření koronaviru ale stále platí. Lidé např. musejí dodržovat dvoumetrovou vzdálenost a kromě rodinných příslušníků se smějí pohybovat maximálně ve dvojicích. Pěkného počasí využívají příznivci kolečkových bruslí a cyklisté k vyjížďce kolem jezera Matylda v Mostě. Most 16:26 12. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít . Pěkného počasí využívají příznivci kolečkových bruslí a cyklisté k vyjížďce kolem jezera Matylda v Mostě | Foto: Jan Beneš | Zdroj: Český rozhlas

V sobotu jste mohli potkat u jezera Matylda několik desítek, možná i stovek lidí, kteří jezdili na kolech, na kolečkových bruslích, procházeli se. Někteří z nich měli roušky, někteří ne.

Sportovat venku se už může bez roušky, povinné dvoumetrové rozestupy ale dál platí Číst článek

„Ze začátku to šlo, ale postupem času je to takový skličující, že má člověk pocit beznaděje a že to je moc dlouhé,“ popsala Petra z Chomutova pocity, které cítí, když musí spolu s rodinou trávit čas jen doma.

Právě proto přivítala zmírnění vládní opatření, která povolují vyrazit do přírody a do venkovních sportovních areálů.

„Strážníci se zaměřují hlavně na to, jestli tady nedochází k nějakému většímu seskupování, třeba že by lidé grilovali, popíjeli alkoholické nápoje apod. V případě, že ty rodiny dodržují odstup, podle toho vládního nařízení roušky mít nemusí,“ vysvětluje tisková mluvčí Městské policie v Mostě Veronika Loucká, v jakém případě by lidé porušili podmínky nařízené vládou.