ONLINE: Do konce června bychom mohli začít očkovat lidi starší 40 let, řekl ministr Arenberger

Obavy expertů z Velikonoc, které mohly zhoršit pandemickou situaci, se nenaplnily. V pátek to na pravidelné tiskové konferenci řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Obyvatelům České republiky za to poděkoval. Zároveň ale varoval, že čísla v absolutních hodnotách nejsou ideální. Do konce června by se podle něj mohli očkovat lidé starší 40 let. Praha 13:17 16. 4. 2021 (Aktualizováno: 14:01 16. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Arenberger | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Obávali jsme se Velikonoc a promísení populace, které by se odrazilo na statistických číslech. Není tomu tak, máme dobrou zprávu. Velikonoce nám nezhoršily riziko pandemie. Patří nám za to velký dík,” řekl šéf resortu zdravotnictví.

V absolutních hodnotách ale čísla stále nejsou ideální. „Magická hranice je 100 nových případů na 100 tisíc obyvatel, my jsme na trojnásobku,” řekl Arenberger s tím, že počty nakažených nicméně klesají, nestagnují.

V rozvolňování musíme podle ministra postupovat obezřetně. Prioritou je pro vládu udržet otevřené školy a poslat do škol i další studenty.

V plánu je také rozšířit sportovní aktivity, i když jsou epidemiologové proti. Zatím nicméně ministr nechtěl nic slibovat. „Do příštího týdne se nic zásadního měnit nebude,” vysvětlil.

„Jsme rádi, že se daří posouvat se k normálnímu stavu,” řekl Arenberger a dodal, že zatím nechce přiblížit, jak se bude dál rozvolňovat.

Arenberger také dodal, že bude jednat se zástupci kultury o dalších krocích v tomto sektoru. „Chtěli bychom kromě velkých akcí i takové, kde riziko je menší,” řekl během tiskové konference.

„Dovedu si představit koncert, kde budou rozestupy, testy a roušky. Myslím si, že by tam bylo riziko výrazně menší, ale to chceme dopracovat,” myslí si.

Článek pokračuje pod online reportáží.

89939

Ministr zopakoval, že do konce června dostane Česká republika další dodávku vakcín Pfizer/BioNTech. Momentálně je podle něj Česko schopné očkovat 60 tisíc lidí denně, v červnu by to mohlo být díky dodávkám až 100 tisíc denně.

‚Omlouvám se za stáří.‘ Na Bulovce se tvoří fronty na zbytkové vakcíny, někdo čeká i několikrát týdně Číst článek

„Když budeme tímto způsobem proočkovávat populaci, tak si myslím, že do konce června bychom mohli otevřít hranici pro očkování 40+,” řekl během tiskové konference Petr Arenberger. Další věkové skupiny pak chce otevírat po pěti letech.

U lékařů je podle Arenbergera proočkovanost na asi 70 procentech a u zdravotních sestřiček „jsme někde na prostředku“. „Dobrá zpráva je, že rizikové skupiny 80+ a 70+ jsou proočkované,” informoval ministr zdravotnictví. Podle něj díky tomu u seniorů extrémně klesla nemocnost.

Podle Arenbergera není vyloučené, že Česká republika stihne cíl Evropské unie, tedy proočkování 70 procent dospělé populace. „Určitě se dostaneme na 60 nebo až 65 procent proočkovanosti už v červnu. Dále záleží na vakcínách. Kdyby se rychle povedlo dostat sem další, tak cíl Evropské unie stihneme,” řekl šéf resortu zdravotnictví.

Ministerstvo připravuje tým, který bude dohlížet na očkování. Jména jeho členů ale zatím nechtěl ministr upřesnit. Tým by měl plánovat například nákup vakcín na další rok.

Tlaky necítím, vakcíny proti covidu nemůžeme registrovat na úrovni národních agentur, říká Storová Číst článek

Ministr také vysvětlil, že za nízký záchyt při testování ve školách a firmách může nízká nemocnost. „PCR testy se zdají být přesnější, ale byly studie, že ty výsledky jsou srovnatelné,” popsal Arenberger. Navíc podle něj každý pozitivní výsledek, který zachytí antigenní testy, je potvrzovaný PCR testem.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová informovala, že hygiena provedla přes 3000 kontrol izolací a karantén v obydlích osob. „V 73 případech jsme zjistili porušení izolace,” řekla během tiskové konference.

Problémy se podle ní objevily i při kontrolách firem, které mají očkovat zaměstnance. „Jde se po firmách, kde v minulosti byly problémy. U osob je to náhodný výběr, kde třeba i policisté řeknou, že jde o lokalitu, kde vidí spoustu lidí se stýkat,” popsala Svrčinová, jak dochází k výběru kontrolovaných subjektů.