Babiš odmítl požadavek KSČM na snížení armádního rozpočtu. ‚Potřebujeme navýšit i počet vojáků,’ řekl

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš na úterním velitelském shromáždění české armády řekl, že odmítá snahy o snížení armádního rozpočtu. Setkání se účastnili i prezident Miloš Zeman, ministr obrany za ANO Lubomír Metnar a náčelník generálního štábu Aleš Opata. Všichni poděkovali vojákům za to, jak pomáhají zvládat epidemii koronaviru. Praha 15:55 24. listopadu 2020 Letošního velitelského shromáždění se zúčastnil prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš (ANO) | Zdroj: Twitter Andrej Babiš

Ministerstvo obrany by podle návrhu rozpočtu na příští rok mělo hospodařit s částkou 85,4 miliardy korun. „Na mě se můžete spolehnout, já určitě od momentu, kdy jsem se stal členem vlády, podporuji armádu,” řekl vojákům Babiš.

Armáda podle něj může s podporou počítat i dál. „Jednoznačně potřebujeme navýšit i počet vojáků,” uvedl.

O škrtech v armádním rozpočtu se začalo mluvit v souvislosti s požadavkem komunistické strany, která toleruje menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD. Podporu státního rozpočtu na příští rok ale podmiňuje právě škrty ve výdajích na obranu ve výši deseti miliard korun. „Situace ve světě není úplně dobrá a my vždy říkali, že uděláme pravý opak, než udělala vláda při krizi v roce 2009,” dodal premiér. Podobně se později vyjádřil i na svém twitterovém účtu.

Škrty spojené s finanční krizí z let 2008 a 2009 zmínil také ministr obrany za ANO Lubomír Metnar. Vážně podle něj narušily schopnost armády bránit stát před vnějším napadením, a to se podle něj nesmí opakovat.

Jsem rád, že @ArmadaCR má plnou podporu prezidenta i předsedy vlády. Dnešní velitelské shromáždění bylo důkazem. Vojákům jsme zároveň poděkovali za nasazení při boji s #COVID19. pic.twitter.com/skRreoRlnM — Lubomír Metnar (@metnarl) November 24, 2020

‚Skutečná modernizace‘

Modernizace armády je podle Metnara je nutná. „V tomto týdnu splatíme dlouholetý dluh vojákům, který máme, a to tím, že podepíšeme smlouvu na nákup 1200 terénních vozidel. A konečně ty čtyřicet let staré půjdou do zaslouženého důchodu,” vysvětlil. Obrana by podle návrhu rozpočtu na příští rok měla hospodařit s částkou skoro 85,5 miliardy korun.

O modernizaci usiluje také prezident Miloš Zeman. Česko je podle něj součástí boje proti islámskému terorismu, který se znovu projevil, ať už ve Francii, nebo v Rakousku.

„První je podpora českého zbrojního průmyslu a druhá je skutečná modernizace armády. Nikoli kupování starých zbraní, které už téměř dosloužili, ale soustředění se na novou generaci,” popsal na úterním jednání svou představu.

I každoroční setkání velení české armády letos poznamenala epidemie koronaviru. Kvůli přijatým opatřením byla v sále na ministerstvu obrany jen část velitelů, další se připojili přes videokonferenci třeba z Olomouce nebo z jiných míst v Praze.