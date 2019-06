10 zájemců, kteří chtějí práci Theresy Mayové. S brexitovými plány můžou v Bruselu narazit všichni

Nahradit Theresu Mayovou v čele britské Konzervativní strany – a tudíž i na postu předsedkyně vlády – chce deset konzervativců.

Nejpalčivější otázkou zůstává, jaký mají jednotliví kandidáti postoj k brexitu. To je ostatně téma, které partaj štěpí už od roku 2015 a Mayovou v důsledku stálo premiérské křeslo.

Většina kandidátů mluví o přepracování stávající „rozvodové“ dohody s Evropskou unií, především pak s ohledem na takzvanou irskou pojistku.

Zástupci Bruselu ale již dříve změny v podmínkách odmítli. I proto kandidáti sklízí kritiku za své nerealistické plány v otázce odchodu z EU. Londýn 7:31 13. června 2019 Deset kandidátů na lídra britské Konzervativní strany. | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Reuters

Volba nového lídra strany má dvě fáze. Podmínkou pro podání přihlášky byla podpora nejméně osmi z 313 konzervativních poslanců, což se podařilo 10 z 11 původně avizovaných uchazečů o post lídra strany.

V konečném výběru tak zůstali Michael Gove, Matt Hancock, Mark Harper, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Boris Johnson, Andrea Leadsomová, Esther McVeyová, Dominic Raab a Rory Stewart.

První hlasování konzervativních poslanců Dolní sněmovny, v němž vypadnou kandidáti s méně než 17 hlasy, je naplánováno na čtvrtek 13. června. Stejný proces se má opakovat o týden později, kdy vypadnou kandidáti s méně než 33 hlasy. Z nich pak nového lídra zvolí členové strany korespondenčně.

Server iROZHLAS.cz přináší přehled všech deseti kandidátů spolu s jejich postoji k odchodu Velké Británie z Evropské unie.

Ministr životního prostředí Michael Gove, který je jedním z kandidátů na šéfa konzervativců. | Foto: Jeff Overs | Zdroj: Reuters

Konzervativní strana Přesný počet členů strany není znám, jelikož konzervativci údaje o členství pravidelně nezveřejňují, v březnu 2018 jich ale podle oficiálních informací bylo 124 tisíc. Pro představu: když byli konzervativci v 50. letech minulého století na vrcholu, měly stranickou legitimaci bezmála tři miliony lidí. Jak upozorňuje ve své analýze BBC, členská základna Konzervativní strany je mnohem menší, než u nyní opozičních labouristů. Členy Konzervativní strany jsou lidé, kteří jí ročně posílají příspěvek 25 liber, tedy v přepočtu asi 720 korun. Přes 100 000 lidí tak nyní bude hrát rozhodující roli ve výběru premiéra země, kde žije 65 milionů lidí. Více než polovině straníků je přes 55 let, přičemž jde převážně o občany střední třídy a bělochy. Stejně jako etnické minority, jsou ve straně nedostatečně zastoupeny také ženy. Sedm z deseti členů jsou muži. Ideologicky jsou členové Konzervativní strany pravicově orientovaní a konzervativní. „Tři třetiny z nich věří, že mladí lidé například nemají dost respektu k tradičním hodnotám. Skoro šest z deseti z nich je pro trest smrti,“ píše server BBC. Jasný postoj mají k brexitu. Podle BBC dvě třetiny z nich podporují odchod z Evropské unie bez dohody. Až 84 procent z nich pak odmítá další referendum.

Michael Gove

Ministr životního prostředí Michael Gove patřil během roku 2016 k vůdcům kampaně za odchod Británie z EU. Už dříve uvedl, že by případný krátký odklad brexitu zvažoval, pokud by byla na dohled lepší dohoda.

Jeho brexitový plán obsahuje další vyjednávání v Bruselu a změny takzvané irské pojistky, což je mechanismus pro zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem (viz box níže). K dalším programovým cílům patří usilování o dohodu o volném obchodu, podobnou té mezi Kanadou a EU, garance práv pro občany EU ve Velké Británii, vyloučení dalšího referenda i preference odchodu bez dohody, pokud by další variantou bylo setrvání v unii.

„Věřím, že jsem připraven sjednotit konzervativce i unionisty (Demokratická unionistická strana - pozn. red.), dotáhnout brexit a vést tuhle skvělou zemi,“ řekl při oznámení své kandidatury, jak cituje The Guardian. Podle BBC jsou ale jeho plány v rozporu s dřívějším prohlášením Evropské unie, která po posunutí brexitu na konec října opakovaně upozorňovala, že nebude rozvodovou dohodu, již vyjednala Theresa Mayová a obsahuje i irskou pojistku, znovu projednávat.

Matt Hancock

Ministr zdravotnictví Matt Hancock se nechal slyšet, že odchod z Evropské unie bez dohody není možný. Už dříve představil plán, který počítá se zřízením speciální rady, jež by měla řešit otázku zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Dalším cílem je dohoda o volném obchodu i vytvoření lhůty pro irskou pojistku.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock | Foto: Hannah Mckay | Zdroj: Reuters

BBC upozorňuje, že lhůtu pro irskou pojistku navrhovala už Mayová, Brusel ale návrh odmítl s tím, že jakýkoliv limit by znamenal, že by už dále nešlo o pojistku. Do kampaně Hancock vstoupil s tím, že nechce nové volby a rozvodovou dohodu s EU by rád vyjednal ve stávajícím parlamentu.

Mark Harper

Bývalý sněmovní šéf konzervativců Mark Harper chce, aby Británie z Evropské unie odešla s dohodou. Zároveň ale prohlásil, že parlament stěží stihne dohodu schválit do 31. října. Zřejmě by tak usiloval o další odložení brexitu, jak píše BBC. Odchod bez dohody je ale podle něj na stole, pokud by hrozilo, že jinak Británie z unie nevystoupí vůbec.

Bývalý sněmovní šéf konzervativců Mark Harper. | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

V Bruselu by chtěl projednat změny takzvané irské pojistky, což by podle něj vedlo k budování lepších vztahů s Irskem, tamními stranami a komunitami, stejně jako s těmi v Severním Irsku. Jak již bylo uvedeno výše, unie jakékoliv změny odmítá.

Jeremy Hunt

Rovněž ministr zahraničních věcí Jeremy Hunt by podpořil odchod bez dohody, pokud by Británie nemohla odejít z EU jinak, byť tuto variantu nepreferuje. Podle něj může Británie odejít s lepší dohodou, než jaká je v současnosti na stole. Je proto pro další vyjednávání s Bruselem a věří, že změny je možné stihnout do 31. října. Ani on nevzdává snahy o prosazení změn v irské pojistce.

Britský ministr zahraničních věcí Jeremy Hunt | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

Součástí jeho brexitového plánu je vyslat do Bruselu nový vyjednávací tým, který by se skládal z příznivců tvrdého brexitu z řad konzervativců a Demokratické unionistické strany.

I v případě Hunta zpravodajský server BBC upozorňuje, že Evropská unie při odložení brexitu na konec října zdůraznila, že o dohodě, která obsahuje i irskou pojistku, nebude dál jednat.

Sajid Javid

Ministr vnitra Sajid Javid by se chtěl soustředit na „rozvodovou“ dohodu a – jak jinak – změnit irskou pojistku. Podle BBC mluví o „nové digitalizované“ irské hranici, kterou by bylo možné zprovoznit během několika let.

Rád by udělal „velké gesto“ vůči irské vládě a náklady na taková opatření by hradila Británie. Javid také prohlásil, že si neumí představit, za jakých podmínek by chtěl další odložení odchodu Británie z EU. Země se podle něj musí připravit i na variantu bez dohody.

Nový britský ministr vnitra Sajid Javid | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

Javidovy plány jsou podle BBC opět v rozporu s tím, na čem trvá EU. Navíc není zřejmé, co přesně „digitalizovanou“ hranicí myslí. Podle zástupkyně hlavního unijního vyjednavače Sabine Weyandové technologie nemůže otázku hranic v příštích letech vyřešit.

Boris Johnson

Někdejší šéf britské diplomacie Boris Johnson má podle ostrovních médií zatím největší podporu. Jeden z nejviditelnějších konzervativců chce irskou pojistku vyjmout z dohody úplně, zároveň ale slibuje, že se vystoupení z unie nebude odsouvat za aktuálně platný termín 31. října, ať bude na podzim situace jakákoli. Cesta k dobré dohodě podle něj vede skrze přípravu na to, že žádná dohoda nebude.

Bývalý britský ministr zahraničí Boris Johnson | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Současnou patovou situaci by chtěl řešit náhradou takzvané irské pojistky „alternativními dohodami“. V minulosti také řekl, že by zadržel platbu finančního vyrovnání ve výši přibližně 39 miliard liber (asi 1,12 bilionu korun), dokud Brusel Londýnu neposkytne lepší podmínky brexitu.

Stejně jako u ostatních kandidátů se tak Johnosonovy plány kříží s postoji Evropské unie. BBC připomíná, že plánování tvrdého brexitu neumožnilo docílit zamýšlených změn v dohodě ani Therese Mayové, tudíž není jasné, jak přesně chce být Boris Johnson v tomto ohledu úspěšnější.

Andrea Leadsomová

Bývalá vůdkyně Dolní sněmovny za konzervativce Andrea Leadsomová je podle BBC pragmatička, která preferuje odchod Británie s dohodou, je ale připravena odejít na konci října i bez ní, stejně jako Boris Johnson nebo Dominic Raab.

Andrea Leadsomová. | Foto: Phil Noble | Zdroj: Reuters

Svůj plán na „řízený odchod“ zakládá na třech krocích. Prvním jsou nové zákony, které by se týkaly práv občanů, budoucnosti Gibraltaru, bezpečnosti či letecké dopravy. Platit by měly od konce října.

Druhým krokem je lepší příprava na odchod z unie, včetně „alternativních dohod“, jež by se týkaly irských hranic.

Zatřetí by chtěla vést delegaci ministrů, kteří by se setkali na začátku září s unijními lídry a jednali by o „rozumných opatřeních“, která by umožnila „hladký odchod“, vysvětluje BBC s tím, že ačkoliv mezi sebou země EU uzavírají unilaterální dohody pro případ odchodu Británie bez dohody, prozatím takové dohody neuzavírají s Británií.

IRSKÁ POJISTKA Jako irská pojistka je označována pasáž brexitové dohody, která má za cíl zabránit za všech okolností obnovení klasické hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Právě tento bod byl pro mnohé britské poslance v minulých třech hlasováních o brexitové dohodě hlavní překážkou pro její schválení.

Esther McVeyová

Bývalá ministryně práce Esther McVeyová zastává v otázce brexitu tvrdší linii a kvůli nesouhlasu se stávající dohodou loni kabinet opustila. Podle ní by Británie měla odejít z unie pod podmínkami Světové obchodní organizace (WTO). V případě, že by Evropská unie přišla s lepší nabídkou, zvažovala by ji.

McVeyové uvedla, že pokud by EU opravdu čelila odchodu Británie bez dohody, mohla by ustoupit od svých politických postojů, odstranit irskou pojistku a jednat o dohodě o volném obchodu, cituje ji BBC.

Britská exministryně práce Esther McVeyová | Foto: Simon Dawson | Zdroj: Reuters

Server ale zároveň připomíná, že prakticky žádné země neobchodují pouze na základě pravidel Světové obchodní organizace. Pokud by tak Británie opustila unii, musela by znovu vyjednat mnoho dohod, což by trvalo dlouho.

Dominic Raab

Bývalý ministr pro brexit a potomek židovského uprchlíka z předválečného Československa Dominic Raab by chtěl znovuotevřít vyjednávání o brexitové dohodě. Bylo by podle něj lepší odejít z unie pod podmínkami Světové obchodní organizace než odejít se špatnou dohodou.

Bývalý ministr pro brexit Dominic Raab | Foto: Simon Dawson | Zdroj: Reuters

Mimo jiné chce přepracovat irskou pojistku, kterou by v dohodě vypracované Mayovou nahradil „alternativními opatřeními“. Stejně jako Johnson slibuje odchod z EU na konci října, a to za každou cenu.

Budoucí vztahy mezi Británií a EU podle něj musí být založeny na ukázkové dohodě o volném obchodu, nikoliv celní unii ani jiných podobných uspořádáních. BBC i v jeho případě opakuje, že EU vyloučila jakékoliv nahrazení takzvané irské pojistky.

Ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart. | Foto: Henry Nicholls | Zdroj: Reuters

Rory Stewart

Ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart mluví o odchodu Británie z EU bez dohody jako o „katastrofě, která není třeba“. Chce dosáhnout toho, aby parlament schválil dohodu navrhovanou Theresou Mayovou. Podle něj totiž neexistuje žádný důkaz, že by EU mohla nabídnout jinou dohodu.

Jak ale píše server BBC, pokusy schválit dohodu Mayové v parlamentu selhaly.