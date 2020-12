Od středečního poledne bude možné se letecký vrátit z Británie. Povinné je předložení negativního testu

Od středečního poledne bude možné vrátit se letecky z Británie do České republiky. Cestující musí před nástupem do letadla předložit negativní antigenní nebo PCR test provedený v Británii. Po příletu dál platí domácí karanténa, druhý test mohou lidé absolvovat nejdříve po pěti dnech. Na twitteru to oznámil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Praha 10:33 23. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letecký návrat do Česka bude opět možný od středečního poledne, potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

České aerolinie podle své mluvčí Vlaďky Dufkové dnes v 19.00 místního času vypraví speciální let z Londýna do Prahy. Letadlo by mělo v Praze přistát po 22:00. „Jednosměrná letenka na let OK 651 by měla být zanedlouho dostupná v našem rezervačním systému,“ řekla mluvčí.

Česká republika zastavila lety z Británie od pondělního poledne. Lety rušily i další evropské státy kvůli nové mutaci koronaviru, která byla zjištěna na jihu Anglie a podle expertů se může šířit rychleji než ostatní kmeny. Už od neděle musí lidé přijíždějící z Británie do Česka nastoupit do povinné domácí karantény.

⚠️ Od 12:00 bude možné se letecky vrátit domů z Británie. Podmínkou je před nástupem do letadla předložit negativní antigenní nebo RT-PCR test, který byl proveden v Británii. Nesmí být starší než 72 h. Po příletu nadále platí domácí karanténa a druhý test nejdříve po 5 dnech. pic.twitter.com/IGT2N13mQ4 — Tomáš Petříček (@TPetricek) December 23, 2020

Podmínku předložení testu podle Petříčka zavedla v noci také Francie pro pozemní cesty přes kanál La Manche. „Chceme, aby Francie umožnila průjezd přes své území, zejména pro řidiče kamionů,“ uvedl ministr. Kvůli zpřísněným koronavirovým opatřením stály od pondělí na hranicích s Británií stovky českých kamionů. Ztráty dopravci odhadují v řádu milionů korun.

Lidé, kteří strávili v Británii alespoň 24 hodin, po návratu povinně nastupují do karantény. Týká se všech cestujících, kteří přicestovali z Británie do Česka od nedělních 15.30. Pátý až sedmý den po příjezdu do Česka podstoupí test na nemoc covid-19. Když bude test negativní, karanténa jim skončí. V opačném případě bude domácí izolace trvat deset dní.

87213