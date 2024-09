Gregorová k neúspěchu Pirátů: To, co se děje kolem stavebního řízení, je od koalice až nepřijatelné

Vedení Pirátů včetně jejího předsedy Ivana Bartoše oznámilo v neděli večer na svém online fóru rezignaci. Straně mohlo ublížit vládní angažmá a kritika za kroky, které se musely udělat. Myslí si to europoslankyně a bývalá místopředsedkyně Markéta Gregorová. „Za mě třeba to, co se děje kolem digitalizace stavebního řízení, je ze strany koaličních partnerů až skoro nepřijatelné,“ řekla Radiožurnálu. Rozhovor Praha 16:00 23. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá místopředsedkyně Pirátské strany Markéta Gregorová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Přišli jste o 96 krajských zastupitelů. Kde vidíte hlavní důvod fiaska Pirátů v krajských volbách? Ostatně pohořeli jste nedávno i v těch evropských.

Myslím si, že to do nějaké míry souvisí. Samozřejmě po evropských volbách máme už průzkumy a nějaké odpovědi na tyto otázky. S ohledem na to, že nechci poskytovat munici našim konkurentům, nebudu sdílet úplně všechno.

Víme, a je to i veřejné, že značná část našich voličů nepřišla. Nepřichází k evropským ani ke krajským volbám. Nedokázali jsme je k tomu nějakým způsobem motivovat. Další část je momentální rozčarování z Pirátů. Souvisí to mimo jiné s vládním angažmá. Vidíme to i na ostatních stranách, které byly ve vládě. V těchto volbách obecně spíše poklesly. Takže tohle všechno budeme muset reflektovat.

Karel Havlíček z hnutí ANO si myslí, že se Piráti ve vládě budou držet do posledního dechu, jak řekl. Chtěl jsem se ptát, jestli má pravdu, ale sama už říkáte, že vás vládní angažmá poškozuje. Takže budete i toto zvažovat?

Myslím si, že pan Havlíček vůbec neví, o čem mluví. Budeme se vždycky snažit prosazovat náš program. Nicméně je vidět, že poslední dobou to ve vládě skřípe.

Jsme taky často kritizováni za kroky, které musely být udělané, byly odvážné. Za mě třeba to, co se děje kolem digitalizace stavebního řízení, je ze strany koaličních partnerů až skoro nepřijatelné.

A co máte konkrétně na mysli? Protože na to jsem se taky chtěl zeptat, do jaké míry vaše renomé poškodila nevydařená digitalizace stavebního zákona?

Myslím si, že se za půl roku ukáže, že není vůbec nepodařená. Jde spíš o to, jak se o tom komunikuje a jak o tom komunikují naši koaliční partneři a podobně.

To neznamená, že tento obří projekt nemá porodní bolesti. Má, ale také se za sebe mohou lidé postavit, když se rozhodnou do toho jít a jasně si to společně schválili všichni ve vládě. Když si vezmete jako příklad, jak dlouhou dobu nebyly některé léky v lékárnách tak tehdy celá vláda stála za Vlastimilem Válkem. Přijde mi to celkem nefér vůči Ivanu Bartošovi.

Místopředseda vlády Ivan Bartoš tvrdí, že děláte politiku pro lidi tak, jak si myslí, že to je. Jak si vysvětlujete, že to lidé neocenili?

Do velké míry to závisí právě na komunikaci. Často je náročné nějaké změny obhájit, ospravedlnit. Ostatně pak se to projevuje na tom, jak to teď vypadá s vládou.

V těžkých dobách, kdy si musíme přiznat, že se lidé necítí dobře, bojí se budoucnosti a procházeli jsme si jako země, ale i jako Evropa a svět krizemi, tak teď chtějí především ujištění, že všechno bude fungovat, všechno bude dobře a nebudou se mít špatně.

To ale často nemůže přijít, protože krize představují problémy, se kterými se musíme nejdřív vypořádat. A potom obchodníci se strachem vítězí na úkor těch, co přináší skutečná racionální řešení, která bohužel většinou jsou bolestivá nebo komplikovaná.

A jak tedy hodláte čelit odlivu voličů?

Několika možnými způsoby. Nějaké z nich jsme už započali po debaklu v evropských volbách. Takové změny se ale nemohly stihnout projevit do krajských voleb, s čím jsme počítali, a na sněmovní volby se připravujeme.

Udělali jsme poměrně radikální reformu řízení kampaní a všech mediálních výstupů v rámci strany. Jde sice o technické detaily, které úplně nezajímají voliče, ale pro naši sebeprezentaci to byl velmi důležitý krok. Nyní se budeme zaměřovat na to, abychom byli schopni lépe komunikovat s veřejností o tom, co skutečně děláme.