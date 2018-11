Organizátoři Grand Prix v Brně zažalovali ministerstvo školství. Nesouhlasí s výší dotace, kterou dostali

Motocyklová Grand Prix v Brně letos skončila ve víc než třicetimilionové ztrátě. Nedostatek peněz se organizátoři závodů rozhodli řešit netradičně. Jak zjistil Radiožurnál, zažalovali ministerstvo školství. Resort totiž letos dal na sportovní podnik výrazně méně peněz než v minulých letech. A podle organizátorů ministerstvo při výpočtu dotace porušilo svá vlastní pravidla. Brno 8:48 7. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Závod superbiků na brněnském autodromu (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec

Závody mistrovství světa silničních motocyklů každoročně lákají do Brna desetitisíce diváků. Přesto se sportovní akce dlouhodobě potýká s nedostatkem peněz. Hlavním důvodem je takzvaný zalistovací poplatek neboli licence. Zhruba 100 milionů korun musí organizátoři zaplatit jen za to, aby k nim seriál MotoGP vůbec zavítal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Organizátoři motocyklové Grand Prix v Brně zažalovali ministerstvo školství. Jak zjistil Radiožurnál, nesouhlasí s výší dotace, kterou letos stát uvolnil na pořádání sportovní akce. Více si poslechněte v reportáži Tomáše Kremra a Tomáše Jelena.

A právě o tuto částku organizátoři žádali ministerstvo školství. „Nicméně nám přišlo rozhodnutí o dotaci ve výši 39 milionů a my jsme mu nerozuměli,“ řekl Radiožurnálu brněnský primátor Petr Vokřál z hnutí ANO.

Město spolu s Jihomoravským krajem sportovní akci pořádá. A nesouhlasí se způsobem, kterým ministerstvo jejich žádost o dotaci seškrtalo. „To byl poměrně velmi kreativní přístup k metodice. Je to opravdu naprosto chaotické a zcela subjektivní hodnocení někoho z úředníků, kteří například říkají, že budeme mít vyšší příjmy ze vstupného o 10 milionů než v minulém roce, což nevím, kde na to přišli, i realita ukazuje, že to tak není,“ dodal Vokřál.

Nízké komerční příjmy

Ministerstvo školství vypsalo na podporu letošních závodů MotoGP speciální dotační výzvu. Rozhodnutí bylo podle mluvčí úřadu Anety Lednové transparentní. Vysvětluje také důvody zkrácení dotace.

O hospodaření Automotodromu Brno se zajímala BIS. ‚Nic o tom nevím,‘ tvrdí primátor Číst článek

„Spolek například v podkladech neuvedl, že obdržel 10 milionů od města Brna a dalších 20 milionů od Jihomoravského kraje. Žádost také obsahovala nezvykle nízké odhady komerčních příjmů z akce, ale například chybí také relevantní příjmy z parkovného nebo pronájmu prodejních stánků,“ vysvětlila Lednová.

To, že se organizátoři chtějí o vyšší dotaci soudit, označila mluvčí jako paradoxní. Na motocyklové mistrovství prý dalo ministerstvo zdaleka nejvíc peněz ze všech velkých sportovních akcí.

„Pro představu, světový pohár v biatlonu, tedy akce s podobným počtem unikátních diváků, dostal od ministerstva necelých 14 milionů. Tou záležitostí se v současné době bude zabývat právní odbor ministerstva, který tyto záležitosti standardně řeší,“ dodala Lednová.

Dluží 30 milionů

Žaloba teď leží na Městském soudu v Praze. Potvrdila to jeho mluvčí Markéta Puci. „Jedná se o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu a má ji na starosti jeden ze senátů našeho úseku správního soudnictví. Zda bude nařízeno jednání, či bude soud postupovat jinak, rozhodnou příslušní soudci. Zatím ve věci rozhodnuto nebylo,“ řekla Puci.

Schváleno. Jihomoravský kraj podpoří motocyklovou Grand Prix v Brně 20 miliony Číst článek

Podle výkonného ředitele Svazu měst a obcí Pavla Drahovzala není spor o výši dotace mezi městem, krajem a ministerstvem běžný. I když by ale soud dal žalobcům za pravdu, peníze jim to nezaručí.

„Soud nemůže direktivně rozhodnout o výši přiznané dotace. Poskytovatel dotace opravdu nemůže být donucen k tomu, aby přiznal jinou výši dotace, než kterou přiznal. Toto je opravdu nenároková záležitost,“ vysvětlil Drahovzal.

V loňském roce dalo ministerstvo školství na organizaci závodů MotoGP 70 milionů korun a hospodaření podniku díky tomu skončilo bez ztráty. Letos pořadatelé dluží za licenci promotérské firmě Dorna víc než 30 milionů korun.

Padesátiletá historie

Podle primátora Brna Petra Vokřála to ohrožuje budoucnost akce s víc než padesátiletou historií. „Pokud se samozřejmě nenajde řešení, jak sanovat letošní rok, ale zejména jak předejít těmto kolizím ve zbývajících dvou letech, tak se obávám, že se opravdu může stát, že ta Dorna řekne, že se to tady už nepojede a o Velkou cenu v Brně přijdeme,“ myslí si Vokřál.

Brněnská Grand Prix letos přijde daňové poplatníky na rekordních 100 milionů korun Číst článek

Vokřál po letošních volbách ve funkci primátora končí. Jeho pravděpodobná nástupkyně Markéta Vaňková z ODS chce v boji za státní podporu na motocyklovou Grand Prix pokračovat. Souhlasí i s podáním žaloby.

„Myslím, že to je správný krok. Brno má nárok na to, aby získalo od státu více. Otázka samozřejmě je, jestli soudní cesta bude dostatečně rychlá k tomu, aby se podařilo peníze získat. Ale to je problém obecně soudních sporů,“ říká Vaňková.

Velká cena silničních motocyklů v Brně má rozpočet asi 170 milionů korun. Spolek města Brna a Jihomoravského kraje přebral pořadatelství v roce 2016 poté, co předchozí soukromý organizátor skončil kvůli dlouhodobým problémům s financováním akce.