Motocyklová Velká cena v Brně začíná, řidiči musí počítat s dopravními komplikacemi

Na Masarykově okruhu v Brně v pátek oficiálně startuje Mistrovství světa silničních motocyklů. Hlavní nedělní závod si podle organizátorů nenechá ujít až 200 tisíc diváků. Na jejich příjezd se připravují i policisté. A řidiči by měli počítat s možnými dopravními komplikacemi. Brno 13:46 2. srpna 2019

Aby cesta na Masarykův okruh byla co nejplynulejší, omezilo Ředitelství silnic a dálnic na vybraných úsecích údržbové práce. A to od pátku až do neděle. Na akci mají po celý víkend dohlížet stovky policistů. Do terénu vyrazí i na čtyřkolkách, kolech i koních.

Zapojit chtějí i moderní technologie. „Nejexponovanější parkoviště budeme sledovat pomocí speciálního monitorovacího vozidla a také z dronů. Návštěvníkům bude k dispozici detešované pracoviště obvodního oddělení a v pohotovosti budou připraveni překladatelé. Problémy návštěvníků z ciziny pomohou řešit zahraniční kolegové Slovenska, Rakouska a Slovinska,“ popsal pro Radiožurnál krajský policejní mluvčí Pavel Šváb.

Problémy na silnicích

První větší dopravní komplikace očekávají během pátečního odpoledne a především v sobotu. Problémy se můžou objevit hlavně u dvou sjezdů směrem na Masarykův okruh, tedy u Kývalky a u Ostrovačic.

Na rozdíl od minulých let tady ale letos nejsou žádné omezení kvůli stavebním pracím. Policisté přesto doporučují lidem, aby vyjeli s předstihem. Očekávají totiž, že se budou u sjezdů dělat kolony.

Pořád platí, že silničáři opravují dálnici D1 a u Brna jsou sice v obou směrech dva pruhy, ale zúžené. Omezení platí také na D2 ve směru od Břeclavi těsně před Brnem je průjezdný jeden pruh.

Organizátoři odhadují, že situace na automotodromu v Brně zatím vypadá podobně jako loni, kdy během prvního dne celkem dorazilo přes 32 tisíc lidí.

Organizátoři i policisté budou parkování v okolí koordinovat. Hlavní plocha pro auta je pole u jednoho z nejbližších kempů. Pokud by pršelo, tak se auta přesunou na starou dálnici. A kdyby kapacity nestačili, tak můžou zaparkovat na silnici 23 směrem na Rosice.

‚Využijte MHD‘

Organizátoři ale lidem doporučují, aby využili autobusové linky brněnského dopravního podniku, které jezdí k automotodromu zdarma.

„Jedna linka číslo 400 vyjíždí v pravidelných intervalech z Mendelova náměstí v Brně, druhá speciálně vypravovaná linka je okružní linka X, která během celého víkendu bude jezdit z parkovišť, která přiléhají na Masarykův okruh, až co nejblíže k závodišti,“ vyjmenovává mluvčí brněnského automotodromu Petr Boháč.

Pro aktuální informace ze silnic a dálnic v okolí Brna mohou lidé poslouchat Zelenou vlnu Radiožurnálu. I letos je oficiální partnerem Moto GP pro dopravní zpravodajství. A posluchačům tedy nabídne dopravní servis na cestě tam i zpět.

„Do provozu nasadíme motohlídku Jakuba Vodičku. Během dopravních špiček, tedy v době příjezdů a odjezdů diváků budeme vysílat posílenou Zelenou vlnu každých 15 minut, a to v pátek odpoledne mezi 15. a 19. hodinou, potom v neděli dopoledne od 9 do 11 a odpoledne od 15 do 19 hodin,“ říká vedoucí redakce Zelené vlny Štěpán Janda.

V Brně v pátek začaly tréninky na Velkou cenu mistrovství světa silničních motocyklů. Kvalifikace jednotlivých kubatur začnou v sobotu krátce po půl jedné odpoledne. A hlavní závod Moto GP začíná v neděli ve 14 hodin.