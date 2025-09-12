Velká oblačnost, přeháňky nebo déšť. V pátek dosáhnou teploty maximálně 22 stupňů
Závěr týdne bude v Česku převážně deštivý, na některých místech se mohou vyskytnout i bouřky, objeví se ale i slunečné počasí. Nejvyšší denní teploty se udrží nad 20 stupni Celsia. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Přes střední Evropu budou od západu přecházet frontální systémy, přechodně střídané výběžky vyššího tlaku vzduchu.
Zatímco v pátek ráno se na severozápadní polovině republiky mnohde udržovala ještě jasná obloha, s postupem dne se Českem přeženou přeháňky nebo déšť, výjimečně i bouřky.
Teploty vystoupí nejčastěji na 17 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 1000 metrů n. m. se maxima budou pohybovat jen kolem 12 stupňů.
🌗 Dnes brzy po ránu je v severozápadní polovině Čech na mnoha místech jasná obloha, od západu už ale začíná oblačnost přibývat.— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) September 12, 2025
☔️Na ostatním území je většinou zataženo a zejména v pásu od jižních Čech přes Vysočinu do východních Čech a Jeseníků prší.
🌡 Teploty se pohybují… pic.twitter.com/ARM8KlISId