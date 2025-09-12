Velká oblačnost, přeháňky nebo déšť. V pátek dosáhnou teploty maximálně 22 stupňů

Závěr týdne bude v Česku převážně deštivý, na některých místech se mohou vyskytnout i bouřky, objeví se ale i slunečné počasí. Nejvyšší denní teploty se udrží nad 20 stupni Celsia. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Deštivé počasí v Praze

S postupem dne se Českem přeženou přeháňky nebo déšť, výjimečně i bouřky (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přes střední Evropu budou od západu přecházet frontální systémy, přechodně střídané výběžky vyššího tlaku vzduchu.

Zatímco v pátek ráno se na severozápadní polovině republiky mnohde udržovala ještě jasná obloha, s postupem dne se Českem přeženou přeháňky nebo déšť, výjimečně i bouřky. 

Teploty vystoupí nejčastěji na 17 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 1000 metrů n. m. se maxima budou pohybovat jen kolem 12 stupňů. 

