Velká voda ukončila dva tábory na Jesenicku. Hasiči z nich kvůli rozvodněnému potoku evakuovali 238 lidí

ANO i Spolu si v novém volebním modelu polepšily. Do Sněmovny by neprošli Motoristé a Přísaha

Při přepočtu hlasů na křesla by ANO dosáhlo ve dvousetčlenné Sněmovně 75 mandátů, koalice Spolu by obsadila 47 míst a SPD 26. Starostové by měli 24 křesel a Piráti se Stačilo! shodně 14 poslanců.