V bývalé synagoze sídlí asijská tržnice. Velké Meziříčí chce mít z památky kulturní centrum

Je to jeden z deseti největších problémů Velkého Meziříčí. Alespoň tak o současné podobě nové synagogy rozhodli lidé v radniční anketě. Valašské Meziříčí 12:23 8. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Převzetí synagogy městem oddaluje fakt, že by město muselo do památky investovat desítky milionů, aby ji mohlo využívat jako kulturní centrum | Foto: František Jirků | Zdroj: Český rozhlas Vysočina

Město Velké Meziříčí dlouhodobě plánuje z památky, ve které zatím funguje centrum levného nákupu, udělat kulturní centrum.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V synagoze sídlí asijská tržnice. Velké Meziříčí chce mít z památky kulturní centrum

Každý, kdo někdy projížděl Velkým Meziříčím, si jí pravděpodobně všiml. Novogotická synagoga, ve které funguje asijská tržnice s levným zbožím. Na začátku června tam ale hudebníci z formace Duo Percussion odehrají jako součást programu festivalu Concetus Moraviae svůj koncert.

Budou hrát v prostorách, které nyní slouží jako sklad. Radnice to bere jako první krok k plánovanému využití památky. „Z té noblesní atmosféry v oblecích projdou tady tou tržnicí, snad si ještě víc uvědomí, jak absurdní to je,“ řekl na místě starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras. Synagoga v majetku Židovské obce je léta asijskou tržnicí.

Kulturní stánek

Po schodech do sálu, který je nad tržnicí, přichází i Milan Dufek, jednatel kulturní organizace města Jupiter klub, který plánovaný koncert pořádá. „Tady je to poprvé. Dřív tady byly sklady Jednoty.“

Synagoga, Velké Meziříčí | Foto: František Jirků | Zdroj: Český rozhlas Vysočina

Tam, kde jsou dnes staré regály, koše a podobně, má sedět koncertní publikum. Dalším úkolem bude zajistit dostatek světla pro koncert, okna jsou totiž zatemněná.

Budoucnost synagogy

Méně jasno je stále kolem budoucnosti velkomeziříčské synagogy. Na jejím převedení za symbolickou cenu do majetku města se už radnice s Židovskou obcí dohodla. Transakci ale stále oddaluje fakt, že by město muselo do památky investovat desítky milionů, aby ji mohlo využívat jako kulturní centrum.

„Bez nějaké dotační příležitosti bude komplikované stavbu realizovat z vlastních peněz, byť tedy s uvažováním úvěru,“ dodal starosta. Dotaci se ale několik let nedaří získat.

Ojedinělý koncert má ukázat, jak se dá památka v budoucnu využít. Zároveň radnice plánuje besedu s renomovanými architekty o obnovách podobných staveb.