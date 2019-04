Ve Velkém Poříčí vyrostl unikátní lezecký polygon pro hasiče. Druhý takový v Evropě není

Skupina hasičů právě slaňuje z ocelové konstrukce. Hala polygonu je vysoká zhruba 20 metrů. K vidění je tu spousta lan, horolezecká stěna a další věci.

„Jsou tady různé typy schodišť, je tady polygon stísněných prostor s různými otvory, kde se dá simulovat zásah v temných prostorách, jako je například kanalizace nebo jeskyně," popisuje pro Český rozhlas Hradec Králové vedoucí učiliště požární ochrany ve Velkém Poříčí Tomáš Saifrt.

„Obecně se jedná o zásahy, kde hasiči pracují s prostředky pro práci ve výškách. To znamená, jsou to lana, nosítka, a to se dá vše tady ve Velkém Poříčí simulovat," doplňuje.

Inspirace ve Francii

Hasiči se při navrhování výcvikového střediska inspirovali ve francouzském Grenoblu. Polygon je ovšem unikátní i v evropském měřítku, jak říká ředitel náchodských hasičů a garant polygonu David Pouč.

Ve Velkém Poříčí na Náchodsku byl otevřen lezecký polygon hasičů pro výcvik zásahů ve výškách a nad volnou hloubkou | Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje

„Jde o polygon, který je cíleně postaven pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou. Těch polygonů existuje po světě spoustu, ale většinou se jedná o přepracované například staré tovární haly, kde se stavitelé museli vejít do nějakého prostoru a instalovat do něj překážky a výcvikové moduly. My jsme to udělali úplně obráceně. Řekli jsme si přesně, co chceme cvičit a kolem toho jsme postavili budovu.“

Těžko na cvičišti...

Středisko za téměř 60 milionů korun má dokonale nasimulovat podmínky, aby hasiče co nejlépe připravil na reálné akce.

„Naše výcviky jsou koncipovány tak, že lezce tlačíme do těch nejtěžších možných situací, do kterých se mohou dostat. Takže si myslím, že ona realita je potom pro ně mnohdy jednodušší, než výcvik samotný,“ vysvětluje David Pouč.

Kromě profesionálních a dobrovolných hasičů z celého Česka budou zdejší polygon využívat například i záchranáři nebo policisté ze zásahových jednotek.