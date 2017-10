Velké strany couvají od vlastních prezidentských kandidátů. Starostové podpoří Drahoše

Zájemci o prezidentský post mají už jen něco přes týden na odevzdání kandidátních listin. Podle ministerstva vnitra jich tak zatím učinilo šest. Čtyři z nich se opírají o podpisy poslanců. Veřejně přitom kandidaturu oznámilo minimálně osm lidí. Na rozdíl od poslední prezidentské volby, tentokrát tvoří většinu uchazečů o Hrad nestraníci. Velké politické strany zatím nikomu z nich nevyjádřily oficiálně podporu. Praha 10:52 30. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Drahoš | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Chceme, aby kandidát byl pro přímou demokracii, odmítal islamizaci, odmítal migranty v rámci této migrační vlny. To je důležité. Není důležité, jestli to bude Okamura, nebo ne,“ vyjmenoval své požadavky na novou hlavu státu předseda SPD Tomio Okamura.

Nevyloučil přitom ani vlastní kandidaturu. V roce 2013 z ní sešlo, protože nenasbíral potřebných padesát tisíc ověřených podpisů. Tentokrát ale kandidaturu může bez problémů podložit dvaceti poslaneckými podpisy – ve sněmovně má SPD 22 nových zákonodárců.

Vítěz parlamentních voleb – hnutí ANO – už naopak potvrdil, že do boje o Hrad nevyšle žádného vlastního kandidáta. „Nasazení někoho už z podstaty je úplný nesmysl. Já si nemyslím, že někdo bude volit pana prezidenta podle toho, co bude říkat nějaký Babiš. Téma prezident vůbec není na stole,“ řekl Babiš. Netušil prý, že je termín odevzdání kandidátních listin na ministerstvo vnitra už 7. listopadu. Na jaře přitom šéf ANO nasazení vlastního kandidáta do prezidentské volby nevylučoval. Jako o možném zájemci se tehdy hovořilo o ministru obrany Martinu Stropnickém (ANO).

ČSSD a lidovci bez kandidáta

Vlastního kandidáta nebudou mít ani lidovci a sociální demokraté. „Myslím, že až vyprší lhůta a budou známi kandidáti, tak se tím budeme zabývat. Já si ale spíš říkám, nechme přímou volbu občanům,“ řekl Radiožurnálu Lubomír Zaorálek z ČSSD. V pondělí pak postoj sociálních demokratů potvrdil mluvčí strany Mikuláš Klang a dodal, že otázka podpory dalších kandidátů podle něj není zatím aktuální.

Žádná z dosavadních koaličních stran se zatím ani nerozhodla podpořit v přímé volbě prezidenta některého z nestranických kandidátů. Mezi těmi je současný prezident Miloš Zeman, bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš či textař Michal Horáček. Všichni tři už oznámili, že sesbírali potřebných padesát tisíc podpisů.

Dalším nestraníkem je bývalý diplomat Pavel Fischer, jehož kandidaturu navrhla skupina senátorů. Kandidující lékař Marek Hilšer pak stále usiluje o podporu občanů. Zda se mu podařilo získat dostatek podpisů, oznámí tento týden po shromáždění petičních archů.

STAN: chceme Drahoše

Podporu konkrétnímu kandidátovi vyjádřilo z politických stran zatím jen hnutí Starostové a nezávislí (STAN). „Rádi bychom měli na Hradě prezidenta, který bude vzorem, který bude jezdit do zahraničí skutečně reprezentovat Českou republiku. A takového kandidáta vidíme v Jiřím Drahošovi. Nemáme úplně ve zvyku až tak vyhlašovat doporučení, ale když jsme si prošli ty jednotlivé kandidáty, tak jeho jsme shledali tím nejvhodnějším,“ řekl Jan Farský ze STAN.

Drahoše vidí jako nejlepšího kandidáta i dosluhující předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Já mohu garantovat, že nikdo z našich členů ani sympatizantů nebude volit pana prezidenta Zemana. Jinak ta podpora bude pravděpodobně pestřejší. Všichni kandidáti úzkostlivě zdůrazňovali, že nejsou kandidáty žádné politické strany. Zeptáte-li se mě, mojí preferenci má pan profesor Drahoš,“ řekl dosluhující předseda TOP09 Miroslav Kalousek. Jednotné doporučení voličům ale jeho strana vydávat nebude.

Senátor Jaroslav Kubera z ODS minulý týden od zvažované kandidatury ustoupil. A jeho strana se zatím nerozhodla podpořit někoho jiného. Na Hradě chce ale v každém případě změnu. „Platí, že naším hlavním cílem je, abychom na Hradě měli jiného, důstojného prezidenta,“ vzkázal Radiožurnálu po SMS předseda ODS Petr Fiala.

Konkrétního kandidáta nepodpoří ani KSČM a Piráti. „Já osobně si myslím, že ta volba je přímá. A pokud Piráti nebudou stavět vlastního kandidáta, což v tuto chvíli nepředpokládám, nemyslím si, že v té soutěži je fér třeba podporovat primárně nějakého nezávislého kandidáta tou vahou třeba té politické strany ve sněmovně, řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Kandidáti neparlamentních stran

Kromě už zmíněných nestranických uchazečů vyslaly do boje o Hrad své kandidáty také tři neparlamentní strany. Za Občanskou demokratickou alianci kandiduje bývalý šéf automobilky škoda Vratislav Kulhánek. Realisty ve volbě reprezentuje zbrojař Jiří Hynek. A o Hrad se utká také předseda Strany zdravého rozumu hudebník Petr Hannig. Všichni tři získali podporu minimálně dvaceti poslanců.

Kandidátní listinu podávají prezidentští kandidáti nejpozději 66 dnů před dnem volby ministerstvu vnitra, tedy do 16.00 hodin 7. listopadu. Kandidátní listiny musí být podloženy minimálně padesáti tisíci ověřenými podpisy občanů. Další možnost je navržení kandidáta minimálně deseti senátory nebo dvaceti poslanci.