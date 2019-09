Na pražské letiště budou nově jezdit velkokapacitní elektrobusy. Město to bude stát 900 milionů

Na Letiště Václava Havla budou od stanice metra A Nádraží Veleslavín namísto klasických autobusů jezdit velkokapacitní elektrobusy. Důvodem je nízká kapacita naftových autobusů a zlepšení ovzduší. Jezdit by mohly začít do tří let. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní. Náklady budou zhruba 900 milionů korun, z toho větší část budou stát autobusy.

