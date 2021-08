Velká vakcinační centra končí. Očkování proti koronaviru se přesune do nemocnic a k praktikům

Očkování proti covidu-19 se z velkých center ve sportovních a kulturních halách přesouvá jinam. Většině z nich totiž končí nájemní smlouvy. Nově si tak lidé pro vakcínu mají chodit převážně do nemocničních ambulancí a k praktickým lékařům. Ti ale navzdory původnímu plánu stále nemají k dispozici látku firem Pfizer a BioNTech. Praha 20:21 31. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praktici stále nemají k dispozici vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Očkování ve velkokapacitních centrech pomalu končí a postupně se přesouvá do ambulancí nemocnic. Právě ty budou na podzim patřit mezi hlavní místa, kam budou chodit zájemci o očkování proti covidu-19.

„A ta druhá část, to musí být praktičtí lékaři. Pro nás je zásadní, aby praktičtí lékaři očkovali v podzimním období, vytváříme pro to maximum podmínek,“ říká ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch.

Jenže ta základní praktikům stále chybí - přístup k vakcíně firmy Pfizer. Původně ji měli mít k dispozici právě od září. Soutěž na distributora se ale zadrhla a k vakcíně se dostanou zřejmě nejdřív v polovině října, tedy o měsíc a půl později.

„Měli jsme příslib, že se vakcíny budou distribuovat po ampulích, to je po šesti dávkách. Minimální dodávka ale bude pět ampulí, to znamená 30 dávek. Není jednoduché naočkovat za týden 30 lidí. Ne že bychom to nezvládli, ale je problém lidi sehnat a ještě je do ordinace dostat,“ upozorňuje Radiožurnál předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Dál v omezeném režimu

Podle něj tak hrozí, že budou muset část vakcín znehodnotit. Pokud ale budou lékaři spolupracovat, dalo by se tomu zabránit.

„Problém s velkými množstvím dávek řeší tak, že se domluví dva kolegové, jeden očkuje za dvě ordinace a tím získají ten počet pacientů,“ popisuje Šonka.

Aktuálně mají k dispozici vakcíny Moderna a Janssen. To, že se dosud nepodařilo do očkování masivně zapojit praktické lékaře, je podle koordinátora ve Středočeském kraji Martina Poláka důvodem k tomu, proč očkovací centra nakonec nezavírají úplně, ale hledají nové prostory. Fungovat budou dál, i když často v omezeném režimu.

„Vzhledem k polevujícímu zájmu zatím jsou omezené doby nebo omezený počet boxů, ve kterých se bude očkování provádět. Ale žádné z našich center, až na to v Hořovicích, neukončilo činnost. Všichni budou pokračovat,“ říká Polák.

Důvodů je k tomu podle něj víc. „Jednak je zapotřebí dokončit očkování druhými dávkami. Další věc, že máme velkou skupinu neočkovaných. Je to přes 400 tisíc lidí, co ani neonemocněli, ani nejsou očkovaní. A v neposlední řadě v té změně strategie hraje to, že nakonec se uznalo, že bude nutné podávat třetí dávku. To jsou věci, které mluví pro to, že ta činnost center, byť v omezeném rozsahu, musí být zachovaná.“

Místa bez registrace

Haly ale potřebují zase sloužit původním účelům, a tak třeba i obyvatelé Moravskoslezského kraje musí za očkováním jinam.

„Očkovací místo, které bylo původně v Slezské univerzitě, se od 1. 9. přesune do opavského Obecního domu. Sportovní hala Slavia, tedy havířovské očkovací centrum, se přesune od 1. 9. do areálu nemocnice,“ popisuje jeho mluvčí Nikola Birklenová.

Například do haly O2 Universum a pražského Kongresového centra si lidé pro vakcínu budou moct chodit zhruba do půlky září. S očkováním by měla pomoct taky místa bez registrace, která jsou často v obchodních centrech a osvědčila se.

„Fungují velmi dobře a ukazuje se, že lidé nechtějí chodit za očkováním daleko. Někteří provozovatelé očkovacích míst bez registrace si uzavřeli smlouvu dokonce i na rok,“ říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.

Systém očkování doplňují ještě mobilní týmy v krajích. Teď jich funguje 46 a podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO dosud naočkovaly přes 6000 lidí.