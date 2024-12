V souladu s vládním konsolidačním balíčkem postupně roste pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) takzvaný minimální vyměřovací základ, a to tak, aby v roce 2026 představoval 40 procent průměrné mzdy. Pro rok 2025 to pro sociální pojistné bude 35 procent průměrné mzdy, tedy 4759 korun. U vedlejší činnosti se minimální záloha zvedne na 1496 korun za měsíc. Méně narostou minimální zálohy na zdravotní pojištění, a to o 175 korun měsíčně oproti loňsku na 3143 korun.

Zaměstnavatelé naopak mohou ocenit, že řetězení pracovních poměrů na dobu určitou nebude omezené počtem opakování, ale pouze časově, a to na devět let. Dosud šlo uzavřít pracovní poměr maximálně na tři roky a dvakrát jej opakovat. Výjimka neexistovala ani u zástupu na mateřskou či rodičovskou dovolenou. To mohl být problém při hledání náhrady na dobu určitou.

Od ledna budou mít zaměstnanci vracející se z rodičovské dovolené do věku dvou let dítěte garantované, že mohou nastoupit na stejné pracovní místo. Dosud měl zaměstnavatel povinnost zařadit zaměstnance na původní práci a pracoviště pouze po návratu z mateřské dovolené.

Nově bude od ledna platit povinný sběr textilu pro recyklaci, nebo opakované využití. Státy Evropské unie se na této povinnosti dohodly plošně a kontejnery budou povinně v každé obci.

Novinka čeká také dopravu v Praze – od ledna už nebude parkování pro elektromobily v zónách placeného stání zdarma.

Přísedící u soudu

U obvodních a okresních soudů v trestních senátech už dále nebudou spolurozhodovat laičtí přísedící, jinak známí jako „soudci z lidu“. Asistovat nebudou už ani u pracovněprávních sporů. Jejich přítomnost zůstane pouze u krajských soudů u zvlášť závažných zločinů, tedy například závažnějších loupeží, znásilnění nebo zabití.

Stejnopohlavní páry

Od ledna začne platit kompromisní novela občanského zákoníku, která má zajistit vyšší právní jistotu a ochranu stejnopohlavních párů. Registrované partnerství bude možné uzavřít na kterémkoli matričním úřadu, navíc si partneři budou moci vybrat místo a čas, které jsou pro ně vhodné. Zvolit si také budou moci společné příjmení.

Společné osvojení dítěte novela neumožňuje, nově si však jeden z partnerů bude moci osvojit dítě, jehož biologickým rodičem je druhý z páru. Zákon také přizná párům možnost majetkového uspořádání obdobného společnému jmění manželů. Partneři budou mít právo po sobě dědit dle pravidel stanovených pro manžele.

Drobnější pozitivní úpravy pro stejnopohlavní páry se týkají každodenního života, například uplatňování práv ve zdravotnictví nebo při řešení úředních záležitostí.

DPP a práce mladistvých

Limit pro výdělek bez odvádění zdravotního a sociálního pojištění s dohodou o provedení práce (DPP) se od ledna zvýší z deseti tisíc na 11 500 korun. V dalších letech se bude automaticky měnit podle výše průměrné mzdy. Nadále povinná pro zaměstnavatele bude registrace každého pracovníka, který má DPP, u České správy sociálního zabezpečení.

Mladistvým bude v době hlavních letních prázdnin umožněný „výkon lehkých prací“, a to i bez ukončené povinné školní docházky už od 14 let věku. Doposud to bylo 15 let a pouze s dokončenou povinnou školní docházkou.

Kryptoaktiva a cenné papíry

Novou oblastí daňové legislativy je osvobození příjmů z prodeje kryptoaktiv u fyzických osob. Dle nového návrhu by měly být příjmy z prodeje kryptoaktiv osvobozeny do limitu 100 tisíc korun ročně, nebo pokud držení kryptoaktiv přesáhne dobu tří let.

Od ledna bude na osvobozené příjmy z prodeje cenných papírů a podílů na obchodních korporacích platit roční limit 40 milionů korun. Zahrnovat bude veškeré prodeje, které splňují podmínky takzvaného časového testu, tedy tři roky u cenných papírů a pět let u podílů.

„Pro fyzické osoby znamená tato změna daňové zvýhodnění při obchodování s kryptoaktivy, ale současně bude existovat roční souhrnný limit, který zahrnuje příjmy z prodeje kryptoaktiv, cenných papírů a podílů na obchodních korporacích. Novela však neumožňuje uplatnit tržní hodnotu kryptoaktiv jako daňový náklad, jako je tomu u cenných papírů nebo podílů,“ řekl webu Kurzy.cz partner V4 Group Michal Jelínek.

Daň z přidané hodnoty

Zásadní úpravy čekají pravidla odvádění daně z přidané hodnoty. Novela zákona má 460 bodů, přičemž většina věcí se mění od ledna, některé body pak od července 2025. Mezi nejdůležitějšími je následující.

Podnikatelé, kteří ještě nejsou plátci DPH, budou nově zajímat dvě hranice ročního obratu, a to 2 000 000 a 2 536 500 korun. Potenciální plátce už nebude počítat obrat za každých dvanáct bezprostředně předcházejících měsíců, ale pouze od prvního dne kalendářního roku.

Pokud jejich obrat překročí v období od ledna do prosince dvoumilionovou hranici, stanou se plátci DPH od 1. ledna následujícího roku. Dobrovolně však mohou požádat o registraci k dani už dříve. Pokud ale podnikatel překročí v daném kalendářním roce i vyšší hranici obratu, stane se plátcem DPH od druhého dne po překonání limitu.

V obou případech je přihlášku k dani nutné podat do deseti pracovních dní od dne překročení obratu.

Mění se rovněž lhůty pro provádění oprav základu daně ze tří na sedm let. Zkracuje se rovněž lhůta pro uplatnění odpočtu ze stávajících tří let na dva roky.

Novela se týká také stavebnictví. Zkrátí se lhůta pro zdanění prvního převodu nemovitosti ze současných pěti let na 23 měsíců od jejího dokončení. Přesnější bude definice stavebního pozemku, sníží se hranice pro posuzování podstatné změny stavby nebo se změní podmínky pro zdanění dodání dokončené stavby.

Daň z příjmů fyzických osob

Daň zůstává stejná jako v roce 2024, tedy základní 15 procent a progresivní 23 procent. Progresivní daň se ale na základě už loňského zákona bude v daňovém přiznání podávaném v roce 2025 nově počítat z 36násobku průměrné měsíční mzdy stanovené zákonem, nikoliv ze 48násobku, jako to bylo doposud. Zvýšenou daň ovšem dotyční platí pouze z části příjmu, která přesahuje limit, ne z celého výdělku.

Daň z nemovitých věcí

Změny v dani z nemovitých věcí se týkají především koeficientů, kterými se násobí sazba daně. Zatímco v roce 2024 byl koeficient v hodnotách 1 až 5, nově bude od 0,5 do 5. Může se tedy stát, že navzdory významnému navýšení daně z nemovitostí bude v některých oblastech daň nižší. Server businessinfo.cz uvádí jako příklad město Bílina.

„Zde s účinností od 1. ledna 2025 změnili obecně závaznou vyhlášku a snižují místní koeficient u bydlení (z 1 na 0,5). Tím dojde v katastrálních územích Bíliny ke snížení daně z nemovitostí pro bydlení o 50 procent oproti roku 2024 a dokonce o deset procent v porovnání s rokem 2023.“

Silnice a dálnice

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje v roce 2025 dokončit stavby na 96,6 kilometrech silnic. Celkem ke konci roku 2024 ŘSD souběžně pracovalo na 52 projektech. Jaké silniční novinky se chystají ve vašem kraji můžete podrobně zjistit na mapách níže. Projekty v takzvaném střednědobém výhledu, tedy s plánovaným dokončením 2025-2026, jsou zvýrazněné modře.

Železnice

Správa železnic plánuje v roce 2025 dokončit 132 staveb. Podrobněji je můžete prozkoumat na interaktivní mapě zde, nebo na stručně na mapě níže.

Černě jsou vyobrazené investiční stavby v přípravě, červeně investiční stavby v realizaci, zeleně významné opravné práce v přípravě, žlutě významné opravné práce v realizaci, modře vysokorychlostní tratě v přípravě a hnědě dokončené stavby.