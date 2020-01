Novinky roku 2020: dražší cigarety, vyšší rodičovská, nový hejtman i analýza družicových snímků

Zdraží cigarety i tvrdý alkohol. A Češi si v roce 2020 připlatí také za nový dům nebo na poště. Vedle toho se zvednou důchody a minimální mzda. Polepší si i rodiny s malými dětmi nebo státní zaměstnanci. A to není všechno. Česko s příchodem nového roku vyměnilo hejtmana, začne také fungovat satelitní centrum NATO a chystá se další vlna EET. Server iROZHLAS.cz připravil přehled nejzásadnějších změn, které byste neměli minout. velký přehled Praha 6:00 1. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V roce 2020 zdraží cigarety i tvrdý alkohol | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dražší cigarety a tvrdý alkohol

Změna je součástí dlouho diskutovaného daňového balíčku, který poslanci schválili těsně před vánočními svátky. Hlouběji do kapsy si tak od Nového roku musí sáhnout kuřáci nebo konzumenti tvrdých alkoholických nápojů.

Spotřební daň totiž vzrostla o 13 procent. U půllitrové láhve čtyřicetiprocentního procentního alkoholu to znamená nárůst daně z 57 korun na 64,50. Unie výrobců lihovin už dříve propočítala, že v obchodech by kvůli tomu měla láhev podražit zhruba o devět korun. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýká.

Spotřební daně z cigaret a tabáku stoupnou zhruba o deset procent. Výrobci proto předpokládají, že celkově krabička podraží o 12 až 13 korun. Kromě klasických cigaret se zvyšuje i sazba spotřební daně ze zahřívaných tabákových výrobků.

Do státní kasy ale půjde víc peněz také ze zdanění výher z loterií – nově se budou danit 15 procenty. Vláda taky přistoupila ke zdanění technických rezerv pojišťoven nebo k navýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí na dvojnásobek, tedy na 2000 korun. Podle propočtů ministerstva financí by díky daňovým změnám mělo v letech 2020 a 2021 každoročně přibýt do státní kasy přes deset miliard korun.

Zvýšení důchodů

Průměrný důchod se dle nařízení vlády od ledna zvýší o 900 korun měsíčně. Každý člověk v Česku, který pobírá starobní, invalidní či pozůstalostní důchod, by si měl polepšit aspoň o 371 korun.

Důchodce si kontroluje účtenku z nákupu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vyšší rodičovská

Rodičovský příspěvek vzroste s rokem 2020 o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun. U vícerčat se pak rodičovská zvýší ze současných 330 tisíc korun na 450 tisíc korun.

Vyšší příspěvek dostanou rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek k lednu ještě pobírat. Přesná částka bude záviset v těchto případech na předchozím příjmu a na potomkově věku, tedy na počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin dítěte.

Navýšení rodičovské prohloubí příští rok rozpočtové výdaje odhadem o 8,6 miliardy korun. Některé rodiny s dětmi do čtyř let věku ale na vyšší příspěvek nedosáhnou. Senátoři za opoziční KDU-ČSL proto chtějí zákon napadnout u Ústavního soudu jako diskriminační.

Poslední vlna EET

Na jaře by se mohla spustit třetí a čtvrtá vlna EET. Nejdříve měli povinnost své služby elektronicky evidovat restaurace a hotely – první vlna odstartovala začátkem prosince 2016. Druhá, která se týkala obchodníků, pak začala v březnu 2017.

A letos by se měli přidat i zbývající podnikatelé. Jde třeba o řemeslníky, lékaře, advokáty nebo farmářské trhy a provozovatele pohřebních služeb. V současnosti je do EET zapojeno zhruba 191 tisíc podnikatelů. Ti za dobu trvání online evidence zaevidovali zhruba 12,7 miliardy tržeb.

S příchodem poslední vlny EET se do nižší, tedy desetiprocentní sazby DPH přesune například vodné a stočné, stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby. Ty dosud spadaly do sazby 15 procent. Ministerstvo financí změnu prezentuje jako kompenzaci za rozšíření EET.

Omezení slev na jízdné

Stát od ledna zavedl limity u slev na jízdné pro žáky, studenty a důchodce. Sleva zůstane 75 procent, její výše ale bude mít u každé trasy nastavené maximum v korunách. Nejvyšší možné ceny jízdenek pro odvození slev stanovuje ministerstvo dopravy.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) totiž někteří dopravci slev na jízdné zneužívali. Uvedla, že se objevily případy, kdy nastavené ceny jízdenek několikanásobně převýšily obvyklé hodnoty.

Například na jízdenku mezi Prahou a Ostravou tak bude nově stát dopravcům jako 75 procent ceny doplácet maximálně 389 korun, i kdyby jízdenka stála třeba 1200 korun. Za první rok slev, tedy do 31. srpna, vyplatil stát dopravcům 5,6 miliardy korun.

Například na jízdenku mezi Prahou a Ostravou tak bude nově stát dopravcům jako 75 procent ceny doplácet maximálně 389 korun, i kdyby jízdenka stála třeba 1200 korun. Za první rok slev, tedy do 31. srpna, vyplatil stát dopravcům 5,6 miliardy korun.

Paušály pro podnikatele

Všichni podnikatelé a živnostníci si budou moci už za loňský rok v daňovém přiznání podávaném v roce 2020 uplatnit paušální výdaje z hranice příjmů dvou milionů korun. „Jde tak o dvojnásobné zvýšení hranice příjmů a tím návrat ke stavu z roku 2017,“ upozornil partner PwC Česká republika Martin Diviš.

Sleva na dítě

Měla by stoupnout sleva na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení, tzv. školkovné. Nově bude sleva činit 14 600 korun. Zároveň se navyšuje se hranice příjmů, které musí poplatník dosáhnout, aby mohl uplatnit daňový bonus na vyživované dítě. Ten tak pro příští rok bude 87 600 korun.

Čipování psů

V účinnost vstupuje část novely veterinárního zákona z roku 2017, která od tohoto data zavádí povinné čipování psů.

Úspornější domy

S Novým rokem se také zpřísnila pravidla pro stavbu rodinných domů. Novostavby totiž musí být až o pětinu úspornější než stávající domy. Nařizuje to vyhláška o energetické náročnosti budov. Pro domácnosti to znamená hlavně vyšší investice.

Nutností bude pořízení kvalitních oken nebo silnější izolace. „Požadavek je zpřísněn zejména v oblasti zateplení obálky budovy. Pokud vyměním dvojskla za trojskla, tak ho splním. Půjde o zdražení až 30 tisíc korun na stavbu,“ popsal Radiožurnálu ředitel společnosti Šance pro budovy Petr Holub.

Podle Vladimíra Sochora z ministerstva průmyslu a obchodu se ale vyšší náklady domácnostem vrátí v podobě úspor za vytápění. „Je výhodnější vynaložit o něco víc na investici. Proti tomu se vlastně ty provozní náklady příslušně sníží,“ uvedl. Ne všem ale na úsporách záleží. Každá pátá dokončená novostavba z loňského roku by totiž podle nových pravidel neobstála.

Dále pak jsou od roku 2020 od daně z nemovitých věcí osvobozeny pozemky, na kterých se nacházejí vybrané ekologicky významné prvky. Jde tak například o skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy a mokřady.

Vzroste minimální mzda

O 1250 korun na 14 600 vzroste od ledna minimální mzda. Koaliční ANO a ČSSD se na tom dohodly v prosinci. Předtím totiž shodu nenašli zaměstnavatelé s odbory. Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD po dohodě dodal, že Česko i tak stále patří mezi země s nejnižší minimální mzdou. „Ten trend je významný, a to, že se to podařilo zvýšit, pokládám za velice důležité především pro tu základní věc, aby se v Česku vyplatilo pracovat,“ uvedl.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj zvýšení kritizuje. Je přesvědčený, že minimální mzda poroste moc a to podle něj neodpovídá ekonomické realitě. „Je to více než dvojnásobek průměrného nárůstu platů ve veřejné správě, skoro dvojnásobek toho, co se očekává i v privátní sféře. To není dobrá zpráva a zdá se, že to v mnoha oblastech zatíží náklady firem,“ řekl Radiožurnálu.

Za minimální mzdu pracuje asi 150 000 lidí. S minimální mzdou se zvedá i zaručená mzda. To je nejnižší výdělek podle odbornosti a náročnosti práce.

Nový hejtman

Novým hejtmanem Karlovarského kraje se stává Petr Kubis, nahradí Janu Mračkovou Vildumetzovou (oba ANO), která odstupuje kvůli těhotenství. Krajskou zastupitelkou, neuvolněnou radní a poslankyní zůstane. Zároveň ale skončí jako šéfka Asociace krajů.

Petr Kubis (ANO) je novým hejtmanem Karlovarského kraje | Foto: Václav Šlauf / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Zdraží pošta

Česká pošta zdraží některé základní služby. O tři koruny bude dražší poslání doporučených a cenných psaní nebo poštovní poukázky A a C. Cena obyčejného dopisu se v lednu nezmění, nicméně od února podnik zavádí dvourychlostní doručování, v jehož rámci bude doručení do druhého dne stát o sedm korun více.

Satelitní centrum NATO

V Česku začne fungovat nové satelitní centrum SATCEN. Na základě vyhodnocování leteckých či družicových snímků bude poskytovat informace Severoatlantické alianci (NATO), Vojenskému zpravodajství, ale třeba i záchranářům.

Experti centra budou dostávat od NATO či českých úřadů požadavky na konkrétní úkoly. Na jejich základě si budou moct díky speciální technice z družic stáhnout potřebné obrazové materiály, které zpracují a vyhodnotí. Informacemi tak budou moct pomáhat třeba záchranářům při řešení živelných katastrof, hasičům při zvládání požárů nebo vojákům na zahraničních misích.

Peníze pro státní zaměstnance

Začne platit vládou schválené zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné sféře. Lidé pracující pro stát by si tak měli přilepšit o 1500 korun měsíčně.

Pracovníkům divadel, muzeí či knihoven i ostatních příspěvkových organizací by se měl od ledna zvednout výdělek nejméně o 1830 až 3180 korun podle jejich odbornosti a praxe. Nařízení počítá i s růstem tarifní části platů učitelů o osm procent a zbytkem přidávané sumy na jejich odměny. O 1500 korun by si měli přilepšit i lékaři.

Elektronické neschopenky

V lednu také startují elektronické neschopenky, které mají podle ministerstva práce a sociálních věcí zjednodušit a zrychlit administrativu spojenou s nemocí zaměstnance. „Informace o tom, že zaměstnanec byl uznán práce neschopný, by měla k zaměstnavateli doputovat během desítek vteřin, maximálně minut. Je přitom jedno, jestli je to v Ostravě nebo Aši,“ vysvětlit pro Radiožurnál už dříve náměstek Robin Povšík z ČSSD.

Lékaři, kteří budou muset používat systém pod hrozbou pokuty, to ale vidí jinak. Někteří z nich mají obavy, a to i proto, že si systém nemohli předem dost vyzkoušet. „V této chvíli je systém pomalejší než ten papírový a práci spíš komplikuje,“ upozornil předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

Lékaři dlouhodobě kritizují také to, že jim vydávání e-neschopenek nikdo nezaplatí. Za každé nevystavení nebo neukončení neschopenky elektronicky jim hrozí sankce až 10 tisíc korun. Resort práce už ale doktory uklidňoval, že je přechodnou dobu pokutovat nebude.

Začínají platit také nová pravidla pro vydávání elektronických receptů. Lékaři jich mohou například více vytisknout na jeden papír nebo na ně napsat kontakt na pacienta.