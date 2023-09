Je dobré mít v Rusku velvyslance, myslí si Lipavský. Pavel si to naopak nyní nedokáže představit

Pro prosazování zájmů České republiky v Rusku je důležité mít diplomatickou přítomnost v Moskvě i na úrovni velvyslance. V pondělí to před odletem na návštěvu Rumunska řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Prezident Petr Pavel přitom v v ten samý den vydaném rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že si v tuto chvíli nedokáže obnovení postu velvyslance v Rusku představit. Praha 17:58 25. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je dobré mít v Rusku velvyslance, řekl ministr Lipavský | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Velvyslancem Prahy v Rusku je oficiálně Vítězslav Pivoňka, který ale už několik měsíců pobývá v Česku. V Moskvě aktuálně jako zástupce velvyslance působí diplomat Jiří Čistecký.

„Mě nijak netěší, v jakém stavu jsou česko-ruské vztahy. Pravidelně a velice tvrdě odsuzujeme ruskou agresi proti Ukrajině, nicméně všechny ostatní klíčové země našeho bloku mají velvyslanecké zastoupení v Moskvě,“ uvedl Lipavský.

„Jsou pro to právě důvody prosazování zájmů, místní informace, ale koneckonců také čas od času si s Ruskem vyměňujeme někdy technické, někdy i zásadní informace. Je dobré mít zastoupení na úrovni velvyslance,“ vysvětlil.

S prezidentem pravidelně o otázkách české zahraniční politiky hovoří.

„Nemyslím, že toto rozhodnutí by mělo být něčím, co bude předmětem veřejné debaty. Pracuji na tom a věřím, že se posuneme i v řešení této otázky. Nicméně platí, že konkrétní nominace velvyslanců nikdy nekomentuji,“ uzavřel šéf diplomacie.

Víc negativ než pozitiv

Pavel Lidovým novinám při zpáteční cestě z návštěvy Spojených států řekl, že vidí spíše negativa než pozitiva obnovení postu velvyslance v Rusku. Zatím o tom ale podle svých slov neměl možnost mluvit s Lipavským ani s premiérem Petrem Fialou (ODS).

Pokud bude jejich argumentace racionální a bude zřejmé, že z takového kroku by pro Česko nebo pro partnery plynul nějaký přínos, bude o tom uvažovat, dodal.

Česko by podle něj i dost popřelo to, co dělá ve prospěch Ukrajiny, kdyby ruského prezidenta Vladimira Putina požádalo o obnovení normálních diplomatických vztahů.

Pivoňka je velvyslancem v Rusku od roku 2018, předtím čtyři roky stejný post zastával v Ázerbájdžánu. V letech 2006 až 2011 působil jako zástupce velvyslance v Kyjevě, zhruba rok také jako chargé d'affaires.