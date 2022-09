Velvyslancem na Slovensku bude od ledna šéf hradní diplomacie Jindrák. Vystřídá Tomáše Tuhého

Novým českým velvyslancem na Slovensku se stane dosavadní ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák. Slovenská strana již s jeho působením souhlasila a udělila mu tzv. agrément. Postu by se měl pravděpodobně ujmout na počátku příští roku. Ve funkci vystřídá Tomáše Tuhého. Praha 7:52 23. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Chci, abychom na vztahy se Slovenskem vždy pohlíželi jinak než na vztahy s jinými zeměmi,“ vyjádřil se Jindrák ke svému jmenování | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

O vyslání Jindráka jako diplomatického zástupce k východnímu sousedu rozhodla ještě předchozí vláda Andreje Babiše (ANO), podle médií po dohodě s tehdy nastupujícím kabinetem Petra Fialy (ODS).

Kariérní diplomat Jindrák se dlouhodobě zabývá vztahy se zeměmi ze středoevropského prostoru. V minulosti působil jako český velvyslanec v Maďarsku, Rakousku a především v Německu, kde vedl českou ambasádu téměř osm let. Podílel se například na přípravě česko-německé deklarace. Pracoval také jako náměstek ministra zahraničí.

Ke jmenování velvyslancem na Slovensku měl blízko již za vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD). V roce 2017 nahradil na postu ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Hynka Kmoníčka, který se stal českým velvyslancem v USA.

Jindrák uvedl, že se vztahy se Slovenskem fakticky zabývá více než 30 let, protože slovenská agenda zasahovala do všech jeho předchozích diplomatických funkcí. Poznamenal, že českého velvyslance v Bratislavě nikdy nepovažoval za čistě diplomatický post, protože česko-slovenské vztahy jako takové jsou mimořádné a mají nadstandardní přesah do domácí politiky obou zemí.

V čele ambasády se chce soustředit především na udržení nadstandardních vztahů mezi Českem a Slovenskem. „Chci, abychom na vztahy se Slovenskem vždy pohlíželi jinak než na vztahy s jinými zeměmi. A chci pro to vytvořit podmínky,“ řekl. Dodal, že se Slovenskem ho pojí i rodinná historie, kdy předci jeho matky dlouhodobě na Slovensku žili.

Funkce se Jindrák zřejmě ujme od ledna. Současný velvyslanec Tuhý tak ambasádu povede do konce českého předsednictví Evropské unii. Jindrák poznamenal, že díky lednovému nástupu bude mít možnost být od počátku u vzpomínkových akcí, které budou připomínat 30 let od rozdělení Československa.