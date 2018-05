Servis pro zaneprázdněné majitele psů i nadšené milovníky zvířat. Mladý pár sní o založení mazlírny

Někteří majitelé psů nemají čas se svým mazlíčkům věnovat a chodit s nimi na procházky. Stejně tak jsou lidé, kteří by psa rádi měli, ale nemohou si ho z nějakých důvodů pořídit. A právě mezi ně patří Jakub a Martina z Polné. Rozhodli se proto, že budou zadarmo venčit cizí psy. Jejich služba je teprve v počátcích, ale už nyní se ve městě těší velkému zájmu. polná 12:40 1. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Skočdopole a jeho přítelkyně Martina Pokorná | Foto: Irena Šarounová | Zdroj: Český rozhlas

Jakub Skočdopole a jeho přítelkyně Martina Pokorná mají s hlídáním cizích zvířat zkušenosti. Martina byla v Londýně, a o psy se starala přes agenturu. „Měla jsem i pět psů najednou,“ říká. V takovém případě je dobré, když jsou zvířata vychovaná, ale i s neposlušnými se člověk při takové brigádě musí umět poprat.

Oba s Jakubem také využili služby housesitting. „Jde o hlídání zvířátek a domů, když jsou majitelé na dovolené. Potom vám majitel poskytne i dům zdarma,“ vysvětluje Martina. Díky housesittingu strávili Jakub s Martinou celý měsíc ve Francii, aniž by platili za ubytování. „Hlídali jsme pět psů, sedm koček, kozla, osla, tři sladkovodní rybičky a králíčka,“ vyjmenovává.

Češi patří k chovatelské špičce. Za péči o domácí mazlíčky utratí až 12 miliard ročně Číst článek

'Neradi zavíráme psy do bytu'

Mladý pár se při pobytu v zahraničí setkal i se zvířaty nemocnými, nebo týranými, které jejich současní majitelé zachránili. Starali se o rybičku s rakovinou, a když pes močil krev, museli po konzultaci s veterinářem zvládnout i odběr moči.

Teď, když jsou zpátky doma v Polné, zvířata jim chybí. „Máme byt bez zahrady a máme takovou úctu ke zvířatům, že je neradi zavíráme do bytu a radši vezmeme na procházku cizí psy,“ říká Jakub Skočdopole. Od této myšlenky byl už jen krůček k nápadu nabídnout v Polné službu venčení psů. „Máme kamaráda, který pracuje u armády, celý týden je pryč. Poprosil nás, abychom se starali o psa, který na něj čeká na dvorku,“ popisuje jednoho z prvních klientů.

Vysněná mazlírna

V Polné je spousta možností, kam vyrazit s pejskem na procházku. Samozřejmou výbavou Jakuba a Martiny jsou sáčky na exkrementy, miska a voda. Oba mají flexibilní pracovní dobu, a tak mohou zvířata venčit i v době, kdy jejich páni pracují.

„Je to inspirace pro ostatní, které ještě nenapadlo půjčit si sousedova psa,“ dodává Jakub Skočdopole. Pomoc majitelům psů navíc spojí se zdravou procházkou, na kterou by jinak třeba ani nešli. To je další důvod, proč se pár do venčení psů pustil.

Velkým snem Jakuba a Martiny je ale přece jen mít psa vlastního. A možná i ještě víc. „Sníme o tom, že si pořídíme mazlírnu. Místo, kam se budete moci přijít zrelaxovat, s pejsky se pomazlit a strávit s nimi čas,“ říkají oba s úsměvem.