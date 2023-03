Nabízí byty, práci pro partnera, miliony. Města z venkovských oblastí se přetahují o lékaře

Do Jemnice nedaleko Slavonic na Jindřichohradecku přijde nový zubař. Ještě ani nestačil otevřít praxi a už má plno. Objednávkový telefon zvonil tři dny bez přestávky. Ve venkovských oblastech je nedostatek jak stomatologů, tak praktiků a pediatrů. Města se proto předhánějí, kdo nabídne nově příchozím lékařům víc. Jemnice 7:11 11. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zubařský zákrok | Zdroj: Shutterstock

Do odlehlých oblastí málokdy přijde nový lékař, ale výjimky se najdou. V Jemnici by měl v nejbližší době otevřít praxi brněnský stomatolog Pavel Weiss. Už začal registrovat pacienty a strhla se lavina.

Jak města z venkovských oblastí bojují o lékaře, zajímalo Milana Soldána

„Nečekal jsem, že to tady bude ještě horší než v Brně, ale zájem byl obrovský. Za tři dny jsme měli objednáno tisíc lidí,“ popisuje.

V Jemnici chybí lékaři všech oborů, zubař, praktik, ale především pediatr, který tu není už několik let. A to i přesto, že město aktuálně nabízí každému, kdo tu otevře lékařskou praxi, 1,2 milionu korun.

„Je tam plno podmínek, které musíte splnit, ale když se stanete doktorem, který tady bude normálně ordinovat, tak na to máte nárok. A my vám ten milion a dvě stě tisíc strašně rádi dáme, abyste sem přišel,“ potvrzuje starosta Pavel Nevrkla.

A penězi to nekončí. „Když přijde doktor, především pediatr, tak dostane v podstatě všechno, co bude chtít. Vyjdeme mu maximálně vstříc, nabídneme možnost bydlení nebo třeba pomoc se sháněním zaměstnání pro partnera. To je totiž často klíčový problém, že doktor by sem třeba šel, ale partner tady nemá co dělat,“ říká starosta.

Třebaže se město také snaží přetáhnout lékaře, starosta to považuje za nešťastné a naprosto nesystémové: „Je otázka, jak moc roztočit tu spirálu uplácení doktorů. Kam až to dotáhneme?“

Konkurují si i města v rámci jednoho okresu. Obdobný bonus pro nově příchozí lékaře teď zavedla například od Jemnice nepříliš vzdálená Třebíč. „Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí praktickým lékařům pro dospělé i pediatrům, kteří otevřou v Třebíči novou ordinaci, jednorázový bonus ve výši 700 tisíc korun. A město k tomu přidá jeden milion. Novým lékařům můžeme také poskytnout pronájem městského bytu,“ uvádí mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Snaží se i kraj Vysočina. Ten aktuálně vyplácí každé nově otevřené ordinaci 300 tisíc korun.