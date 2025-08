Věnuje se neurovědě, absolvovala kurz na Oxfordu. ‚Dělejte, co vás baví,‘ říká nadaná středoškolačka

Za výzkum mozkové odpovědi na chemoterapii získala prestižní ocenění včetně České hlavičky a nominace na mezinárodní soutěže. Díky stipendiu z esejistické soutěže Immerse Education studovala medicínu na letním programu v Oxfordu. Kromě neurovědy se věnuje divadlu a dobrovolničí u dětí s poruchou autistického spektra. „Škola mi dávala základ, ale vždycky mi zbývala energie na další věci,“ říká finalistka soutěže Středoškolák roku Evelína Voleská. Rozhovor Praha 16:12 4. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finalistka soutěže Středoškolák roku Evelína Voleská | Zdroj: Středoškolák roku

Co pro vás znamená dostat se mezi nejlepších 25 středoškoláků v Česku?

Znamená to pro mě hlavně motivaci. Odměnu za moje konání a motivaci k tomu tak konat dál. Potkala jsem část lidí, kterou jsem ještě neznala. Komunitu, ve které už se teď pohybuji. A to prostředí dělá opravdu hodně.

Věnujete se oblasti neurovědy, dokonce jste už napsala práci, která se zabývá tím, jak mozek odpovídá na chemoterapii. Také se věnujete divadlu. Proč jste se rozhodla dělat něco navíc ke studiu?

Já jsem hodně aktivní člověk, potřebuju se věnovat hodně věcem. Zároveň potřebuju svoji energii do něčeho věnovat. Škola mi dávala základ, ale vždycky mi zbývala energie na další věci, a tak jsem se snažila být hodně různorodá, věnovat se různorodým činnostem, jako je to divadlo, výzkum nebo třeba dobrovolníkům.

Napsala jste práci „Neuropatická bolest a imunoreaktivní dynamika: Zkoumání vlivu paklitaxelu na makrofágy mozkových komor?“ Můžete ji popsat?

Moje práce se jednoduše řečeno zabývá imunitní reakcí mozku na chemoterapii. Konkrétně se zabývám jednou důležitou, zato často opomíjenou strukturou – choroidálním plexem.

K sepsání této práce jsem se rozhodla díky příležitosti zapojit se do výzkumné činnosti, kterou nabízí Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. Stala jsem se součástí výzkumné skupiny, což mi umožnilo podílet se na zajímavém projektu a následně tuto zkušenost zpracovat formou odborné práce.

Absolvovala jste také letní program na Oxfordu. Co jste si odnesla ze zahraničí?

Z letní školy v Oxfordu jsem si odnesla nejen rozsáhlé množství nových informací a praktických dovedností – absolvovali jsme například pitvy nebo se učili chirurgické šití. Nejvíce si však cením možnosti zažít jiný vzdělávací systém.

Soutěž Středoškolák roku Soutěž Středoškolák roku oceňuje aktivní studenty, kteří na sobě pracují a dělají ke studiu něco navíc. Každý rok odborná porota vybere 25 finalistů, kteří získají ocenění. Porotci posuzují mimoškolní aktivity, úspěchy, pestrost aktivit i schopnost sebeprezentace středoškoláků. Web iROZHLAS.cz celý srpen přináší rozhovory s finalisty letošního ročníku soutěže.

Výuka probíhala v malých skupinách o maximálně sedmi studentech a součástí programu byly také individuální konzultace formou tzv. one-on-one sessions, které umožnily hlubší porozumění probíraným tématům.

Čeho byste chtěla v životě dosáhnout a do budoucna se tomu věnovat?

Do budoucna bych chtěla nalézt balanc mezi pracovním a osobním životem. Jdu na medicínu, takže chci skloubit studium i se svými dalšími aktivitami. A potom se ideálně stát dobrým doktorem, co bude mít dostatek empatie, ale zároveň bude mít čas sám sebe.

Co byste chtěla vzkázat mladým lidem? Jak je motivovat, aby se také věnovali dalším věcem?

Chtěla bych jim vzkázat, aby se nebáli oslovovat starší a zkušenější lidi, protože se jim tím otevřou další dveře do jejich dalších konání. Dále bych jim vzkázala, aby neváhali začít dělat, co je baví, protože je to posune hodně dál.