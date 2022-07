Začíná demolice vepřína v Letech. ‚Bojovalo se o to 30 let,‘ říká ředitelka Muzea romského holocaustu

V Letech u Písku v pátek začíná demolice vepřína, který stojí na místě bývalého romského koncentračního tábora. Definitivně tak skončí čtvrtstoletí dohadů o tom, jak s místem naložit. Na bourání plynule naváže výstavba nového pietního místa. „Vepřín byl na tomto místě ostudná skvrna. Jsme rádi, že tento historický okamžik nastává,“ říká ředitelka Muzea romského holocaustu Jana Horváthová. Lety u Písku 11:32 22. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Letech u Písku v pátek začne demolice vepřína, který stojí na místě bývalého romského koncentračního tábora (ilustrační foto) | Foto: Marek Podhora/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Někdejší majitelé vepřína areál státu předali v roce 2018. Proč se začíná bourat až teď?

Byla to věc, na kterou určitě významná část veřejnosti čekala v podstatě 30 let. Potomci přeživších a aktivisté bojovali za to, aby vepřín, ta ostudná skvrna na tomto místě, mohl padnout.

My jsme považovali za důležité sdílet s veřejností úvahy nad tím, jak má to místo vypadat. V podstatě celý rok 2018 probíhala participace veřejnosti a potom jsme začali chystat mezinárodní krajinářskou architektonickou soutěž, právě na výběr návrhu památníku. Ze 41 návrhů vyhrála česká firma.

Dále také na místě mohl proběhnout archeologický průzkum, který vedl pan docent Vařeka ze Západočeské univerzity v Plzni. Průzkum přinesl velmi důležité poznatky, které se potom nečekaně rozrůstaly. I v době, kdy už měl výzkum končit, přinášel zajímavé nálezy zeleninového sklípku a protiraketového krytu pro personál tábora.

Takže se vše prodloužilo, ale myslím si, že to bylo pro dobro věci. Jsme rádi, že ten historický okamžik nastává.

Jak bude vypadat nový památník?

Je rozvržený do několika etap a velmi finančně náročný. Teď budeme usilovat o první etapu, která bude také znamenat veřejné zpřístupnění, byť ne zcela hotového areálu, který je obrovský, má 104 tisíc metrů čtverečních.

Rádi bychom první etapu dokončili v příštím roce. Znamená to postavení skromného parkoviště, návštěvnického centra se stálou expozicí a propojovacích chodníčků od centra k pietnímu místu. Tedy místu provizorních hromadných hrobů. A také rekultivace tohoto místa. Bohužel jsou tam oběti velmi nedůstojně pohřbeny.

V další etapě jsou také významné objekty, zejména kruhový památník na místě bývalého areálu. Památník bude mít paprsky, kde budou jména vězněných. Ale to je velmi finančně nákladná záležitost, čili je až v druhé etapě.

V pátek začíná symbolické bourání, faktické až v pondělí. Kdo se dnešního zahájení bourání zúčastní?

Pokud vím, tak předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), ministr kultury Martin Baxa (ODS), velvyslanec Norského království Robert Kvile vedle dalších představitelů a politiků.

A samozřejmě předseda Výboru pro odškodnění romského holocaustu Čeněk Růžička, který byl mezi významnými bojovníky za likvidaci vepřína. Dále Miroslav Brož za aktivity Konexe, Jožka Miker a mnoho dalších.