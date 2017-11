Bourání a sanace areálu v Letech. Stát nezaplatí jen za vepřín, kolem 120 milionů bude stát příprava památníku

Přibližně 90 milionů korun bude stát odstranění budov a ekologické zátěže, 20 milionů korun se odhaduje na vybudování pietního místa.

„S náklady na památník by mohly pomoci zdroje z takzvaných norských fondů,“ řekl náměstek Schreiber. Na podobu památníku bude vypsaná architektonická soutěž. Předtím se ještě na místech odstraněných budov uskuteční neinvazivní archeologický průzkum.

Chov vepřů má skončit v Letech do jara. Zástupce majitele vepřína při podpisu slíbil, že termín dodrží. Důstojný památník by mohl na místě vzniknout během nejbližších let. Po podpisu smlouvy musejí dát souhlas s prodejem areálu státu ještě akcionáři podniku na valné hromadě 4. prosince.

"Po dvaceti letech se podařilo vyrovnat se s touto zátěží minulosti a za to jsem velmi rád. Podle mého názoru je to korektně vyjednaná částka, která odpovídá všem parametrům," komentoval v říjnu finále vyjednávání o areálu v Letech lidovecký ministr kultury Daniel Herman.

O vykoupení vepřína a vybudování důstojného pietního místa na území tábora se hovoří víc než dvě dekády, předchozí vlády problém odsouvaly. Česko za vepřín na romském pietním místě sklízelo kritiku domácích i mezinárodních organizací. K odstranění farmy několikrát vyzval také Evropský parlament.