Vepřín v Letech byl v katastru nemovitostí přepsán na stát. Měl by ho převzít do konce března

Areál vepřína v Letech na Písecku byl 16. března přepsán v katastru nemovitostí z firmy Agpi na stát. Firma, jež vepřín vlastnila, dostane za 30 dní 80 procent z kupní sumy 450,8 milionu korun. Má předat areál státu do konce března. V úterý to řekl místopředseda představenstva Agpi Jan Čech. Vepřín stojí poblíž místa, kde býval koncentrační tábor. Vznikne tam památník romského holokaustu. Lety (Písecko) 12:31 20. března 2018 Vepřín v Letech narušuje pietní místo koncentračního tábora. Ilustrační foto.

O podíl na vzniku památníku projevilo zájem Norsko. Stát jedná o podpoře z takzvaných norských fondů ve výši milion eur (asi 25 milionů korun). Kupujícím je Muzeum romské kultury. Demolice vepřína vyjde odhadem na 110 milionů. Za 1,5 milionu se uskuteční archeologický průzkum.

„V katastru je to v pátek zapsané. Od pátku do 30 dní bychom měli dostat první část peněz, 80 procent. Deset procent je 30 dní od předání, to ještě nebylo a nevíme zatím, kdy bude. A potom deset procent, až se vyklidí kejda, protože my teď nemůžeme do polí - s tím se ve smlouvě počítalo dopředu, protože teď se nemůže vyvážet, když je mokro nebo zmrznuto, tak ven nesmíme,“ řekl Čech.

Stát by měl areál převzít do konce března, přesné datum zatím není stanoveno. Agpi k tomu vyzve stát ke konci týdne. „Myslím si, že (předání) bude na zlomu března a dubna,“ řekl Čech.

Posledních 330 prasat

Firma Agpi odvezla z vepřína v Letech posledních 330 prasat 14. března. O tom, zda obnoví chov jinde, dosud nerozhodla. Ve 13 halách bylo původně asi 13 000 prasat, firma zvířata postupně vozila na jatka masokombinátů.

Vepřín o rozloze 7,1 hektaru se stavěl od roku 1972. O vykoupení areálu a vybudování důstojného pietního místa se mluvilo přes 20 let. Památník romského holokaustu v Letech by mohl obsahovat repliku původního baráku, stromovou alej nebo mohylu s křížem.

Akcionáři Agpi loni na valné hromadě schválili převod areálu na stát. Proti usnesení valné hromady ale podal žalobu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích minoritní akcionář firmy. Také Ústavní soud přijal v lednu stížnost proti usnesení minulé vlády o odkupu vepřína.

Agpi má asi 100 zaměstnanců, v Letech jich pracovalo devět. Společnost dala všem výpověď a nabídla jim jinou práci; dva pracovníky si nechává, ostatní nabídku nepřijali. Peníze z prodeje areálu chce firma investovat do rozšíření jiných výrob. V Přílepově má Agpi provoz, kde je 600 prasnic a na ně navazující výkrm, ročně odtud dodají přes 2000 tun masa.