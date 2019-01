Jourová: Střet zájmů se může týkat Babiše i královny Alžběty II. Je to právní, ne politický problém

Agrofert, který Andrej Babiš (ANO) dlouhou dobu vlastnil, už od léta nedostává část evropských plateb kvůli podezření, že i poté, co se stala firma součástí svěřenského fondu, mohl mít z jeho činnosti on sám nebo jeho blízcí dál prospěch. Během ledna má do Česka přijet auditní mise Evropské komise. Je, nebo není premiér ve střetu zájmů? Odpovídá eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová (za ANO). Interview plus Praha 20:06 3. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„V rámci svých komisních kompetencí to neřeším. Jinak ale celou tu debatu sleduji s velkým zájmem. Jsem právnička, a tak se o výklad toho, čemu říkáme konflikt zájmů ve vztahu k evropským penězům, bavím jak v Bruselu, tak v Česku. Finanční nařízení platí od srpna loňského roku, teď si to má sednout a dodefinovat se,“ říká Věra Jourová.

Na stanovisko čeká celá Evropa

Premiér už podle eurokomisařky dostal dopis od strážce evropského rozpočtu a komisaře Günthera Oettingera. Komise podle Jourové nechala na české straně, aby podnikla potřebné kroky. „Pokud vím, tak vláda už usnesení přijala.“

Konečné stanovisko komisařů prý můžeme čekat ale až v řádu týdnů, spíš měsíců. „Na výklad totiž čeká celá Evropa,“ tvrdí Jourová s tím, že rozhodně nejde o individuální problém našeho premiéra.

„Týká se totiž úplně všech aktivních politiků, kteří mají nějaké majetky, do kterých by mohly plynout nějaké evropské peníze. I na straně komise je tak velmi obezřetný přístup. Chce přijít s takovým výkladem, který by úplně nerozboural všechny struktury nebo pojetí této věci… Je to právní, ne politický problém,“ myslí si.

I Alžběta II.?

Věra Jourová ovšem odmítla uvést nějaké další příklady podobných podezření ze střetu zájmů. „Taky jsem ale četla spekulaci, podle které by se to mohlo týkat i královny Alžběty II.,“ připustila. Přímé platby, které jdou na hektar nebo na kus dobytka, jsou nárokové a vliv na něj nemá nikdo ze země žadatele o dotaci. „Pokud má královna nějaké pozemky, do kterých jdou přímé platby, tak by to teoreticky mohla být i ona,“ myslí si eurokomisařka.

„Pro mne je základní pilíř zákon. Pokud se zjistí, že ten český nesplňuje parametry finančního nařízení, tak větší váhu a právní sílu tady má nařízení. Ale počkám si na konečné rozhodnutí právníků.“ Sama pak taky připustila, že „dva právníci obvykle mají nejmíň tři právní názory“.

Budoucnost? Zatím si nezavírám dveře

Jourová je komisařkou Evropské komise už do roku 2014 a letos jí končí volební období. Co bude dál?

„Dostala jsem nabídku jako eurokomisařka pokračovat, ale na mé rozhodnutí bude mít vliv mnoho dalších věcí. Záleží na tom, jaká bude politická konstelace, jestli bude mít vláda zájem, a taky jestli budu mít pocit, že v komisi budu dál užitečná. Důležité bude i jméno nového předsedy komise. Nabídku jsem dostala od premiéra a řekla jsem ano, protože není dobré si hned zavírat dveře. Ale rozhodovat se budu až, tuším, v červnu, červenci.“

Nemůže jít o nepřímý tlak premiéra? „Já to tak v hlavě nemám a tak neuvažuji. Nemám v sobě nějaké spojky typu: pokud já pomůžu někomu něco vyřešit, tak zas bude pomoženo mně,“ přiznává eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví.

Víc si poslechněte v audiozáznamu rozhovoru Jana Bumby s Věrou Jourovou.