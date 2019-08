‚Stávající portfolio odevzdávám v dobré kondici.‘ Vláda schválila nominaci Jourové na eurokomisařku

Vláda v posledním možném termínu schválila nominaci Věry Jourové na eurokomisařk. Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve uvedl, že nejpozději 26. srpna musí Česko svou nominaci poslat do Bruselu. Na konci září čeká kandidáty na eurokomisaře slyšení v Evropském parlamentu, který je bude ve funkci schvalovat. První formální schůzku s novou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou bude mít Jourová ve středu. Aktualizujeme Praha 14:21 26. 8. 2019 (Aktualizováno: 15:03 26. 8. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věra Jourová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mimo jiné chce předsedkyni zopakovat, že Česko by rádo získalo pozici místopředsedkyně Evropské komise. Nominace je pro Jourovou „obrovská čest, obrovský závazek a obrovská zodpovědnost“. Evropská unie podle ní bude muset řešit například novou situaci v obchodní politice, rostoucí vliv Číny, brexit, technologické změny či klimatickou změnu.

Favoritkou na post české eurokomisařky je podle Babiše Věra Jourová. Chtěl by pro ni lepší portfolio Číst článek

Jourová uvedla, že se snažila prát za evropské občany. „Myslela jsem na běžného občana a myslím, že jsem byla vidět,“ řekla.

„Svoje stávající portfolio odevzdávám v dobré kondici, myslím si,“ zhodnotila předešlé období ve funkci. Jourová byla od listopadu roku 2014 komisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví v Junckerově Evropské komisi.

Před poslanci na jednání sněmovního evropského výboru minulý týden uvedla, že by v příští komisi pod vedením Ursuly von der Leyenové ráda měla na starosti digitální agendu, vnitřní trh nebo obchod. O tom, že by se Česko mělo ucházet o ekonomicky silnější portfolio než dosud, mluvil opakovaně i Babiš.

Von der Leyenové chce ve středu zopakovat to, co už od ní budoucí předsedkyně Evropské komise slyšela na neformální schůzce, tedy že by Česko chtělo získat pozici místopředsedkyně komise a že by Jourová chtěla získat silné, ideálně ekonomické portfolio.

„Ať už je to digitální ekonomika, zahraniční obchod, vnitřní trh,“ poznamenala. Po pěti letech má vybudovanou „jakousi vlivovou síť, přes kterou se dá také vyjednávat, pokud jsou ty kanály otevřené,“ doplnila. O tom, že by se Česko mělo ucházet o ekonomicky silnější portfolio než dosud, mluvil opakovaně i Babiš.

Europoslankyně: Jourová pracovala dobře, nominuje ji ale strana, která příliš nesouzní s vládou práva Číst článek

Silnější portfolio by Jourová jakožto pokračující eurokomisařka mohla získat i podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) nebo vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).

Podle Hamáčka či ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) Jourová prokázala v komisi své schopnosti. Plnou podporu měla Jourová také od ministra zemědělství Miroslava Tomana či ministryně práce Jany Maláčové (oba ČSSD).

Komise od 1. listopadu

Nová komise, kterou poprvé povede žena, se ujme svých povinností 1. listopadu. Předtím každý z kandidátů absolvuje slyšení ve výborech Evropského parlamentu, které o nich hlasují, parlament poté schvaluje komisi jako celek.

V roce 2004 ve výboru pro občanské svobody neuspěl Ital Rocco Buttiglione a tehdejší šéf komise José Barroso ho poté vyměnil, aby zabránil odmítnutí celého svého týmu. Před pěti lety neuspěla ve výborech pro životní prostředí a pro průmysl a energetiku Slovinka Alenka Bratušeková, která následně na členství v komisi rezignovala.

Jourová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti působila jako náměstkyně ministra pro místní rozvoj a posléze i jako ministryně pro místní rozvoj. Byla členkou ČSSD, od roku 2012 je v hnutí ANO, byla i jeho první místopředsedkyní.

Věra Jourová (*1964) Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (1991) a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2012).

Od roku 2014 byla eurokomisařkou pro spravedlnost a ochranu spotřebitele.

V Evropské komisi navrhla řadu úprav spotřebitelských pravidel v Evropské unii, mimo jiné možnost podání hromadných žalob a také vyšší pokuty za porušování právních předpisů Evropské unie na ochranu spotřebitelů.

Dříve pracovala například jako vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina nebo jako náměstkyně ministra pro místní rozvoj. V lednu 2014 byla i ministryní pro místní rozvoj, na funkci rezignovala kvůli postu eurokomisařky.

Dříve byla členkou ČSSD. V hnutí ANO, za které byla dvakrát navržena do komise, se angažuje od roku 2012. Byla hlavní manažerkou, pracovala na ekonomickém programu, v březnu 2014 byla zvolena první místopředsedkyní. Při předčasných volbách do Sněmovny v říjnu 2013 byla lídrem kandidátky hnutí ANO na Vysočině.

Na podzim 2006 strávila měsíc ve vyšetřovací vazbě kvůli kauze Budišov (kauza kolem podezření zneužití peněz z fondů EU a státního rozpočtu). Podezření z korupce se neprokázalo a stíhání v létě 2008 skončilo konstatováním, že skutek se nestal.

Americký časopis Time letos v dubnu Jourovou zařadil mezi stovku nejvlivnějších osobností světa roku 2019.