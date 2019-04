Eurokomisařka Jourová je jako první Češka mezi stovkou nejvlivnějších osobností podle časopisu Time

Jourová má v Evropské komisi na starost například pravidla na ochranu soukromí na internetu. Pomáhala prosazovat třeba pravidla ochrany osobních dat známá pod zkratkou GDPR.

„Bylo to pro mne dost neuvěřitelné, protože já se necítím být nějak extra vlivná nebo důležitá. Pořád jsem normální ženská, je to ale radost, ocenění práce, nejen mojí ale práce mého týmu. Budu se snažit s tím zacházet co nejobratněji,“ řekla Radiožurnálu Jourová.

Viktor Daněk

Do prestižního žebříčku ji navrhla dánská politička a komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager. Americký časopis o Jourové uvedl:

Věra Jourová se poté, co v roce 2006 strávila více než měsíc v českém vězení za falešné obvinění z korupce, rozhodla věnovat evropskému právu, aby pochopila, jak mohla být taková nespravedlnost spáchána.

Jako evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů je Jourová hlavním hlasem pro regulaci velkých technologických společností. Díky nařízení o obecné ochraně údajů (GDPR), které Jourová pomohla implementovat, mají Evropané nová přísnější práva na ochranu soukromí.

Nadále bojuje za ochranu spotřebitelských dat, a to navzdory přítomnému intenzivnímu odporu. Jourová přistupuje k tomuto obtížnému úkolu s vášní, která vychází z víry, že jejím posláním je chránit Evropany.

V současnosti vidíme jasněji temnou stránku technologií, ale stále nám mají co nabídnout. Jourová se ptá: Jak můžeme učinit technologie důvěryhodné, aby lidé neodmítali výhody, které mohou přinést?