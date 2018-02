Jourová chce, aby se dvojí kvalita potravin stala nekalou praktikou. V dubnu to navrhne Evropské komisi

Eurokomisařka Věra Jourová z hnutí ANO, která má na starost mimo jiné ochranu spotřebitelů, chce, aby dvojí kvalita potravin patřila mezi nekalé obchodní praktiky. V dubnu to navrhne Evropské komisi. Také chce, aby se spotřebitelé při zjištění různé kvality potravin ve stejných obalech mohli spojit a podávat hromadné žaloby. Praha 12:15 2. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eurokomisařka Věra Jourová | Foto: Francois Lenoir | Zdroj: Reuters

Věra Jourová v dubnu představí Evropské komisi metodiku kontrol v unii, podle které by se měly dozorové orgány jednotlivých zemí řídit. Metodiku teď chystají zástupci 15 členských států.

„Na testování Evropská komise vyčlenila peníze a bude je dávat k dispozici členským státům," řekla eurokomisařka.

České ministerstvo zemědělství má na testování kvality potravin i vlastní peníze, řekl šéf resortu v demisi za hnutí ANO Jiří Milek. „Teď je tam momentálně milion korun, jinak máme v rámci ministerstva dostatečnou rezervu pro nějaké nenadálé věci," dodal.

'Rozdíly jsou globální'

Podle Dany Večeřové z Potravinářské komory České republiky pomohlo už jen to, že se o problému dvojí kvality začalo více mluvit a prokázaly ji testy. Daleko více si toho začala všímat i Státní zemědělská a potravinářská inspekce. „Všichni čekají na jednotnou metodiku, ale některá vodítka k posouzení dvojí kvality již existují,“ vysvětluje.

Ředitelka odboru komunikace a marketingu ale neví o případu, kdy by se problém dvojí kvality týkal českého výrobce. „V drtivé většině případů jde o nadnárodní výrobce. Testy navíc ukázaly, že rozdíly nejsou jen mezi Německem a novými členskými zeměmi, ale i v tom, co se prodává například v Itálii. Je to globální,“ popsala Českému rozhlasu Plus.

Zdůrazňuje ale, že není možné zavést zcela jednotný standard potravin, protože v každé zemi jsou jiné zvyklosti. „Ani staré členské země si ale nemohou dovolit hazardovat s důvěrou spotřebitele a myslím, že na systém bez větších problémů přistoupí,“ uzavírá.

Na dvojí kvalitu potravin dlouhodobě upozorňují hlavně Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko.