Jourová kritizovala demokracii v Maďarsku. Tamní ministryně teď požaduje její rezignaci

Místopředsedkyně Evropské komise (EK) Věra Jourová se na dálku dostala do sporu s maďarskou ministryní spravedlnosti Judit Vargovou. Členka vlády Viktora Orbána, který podle Bruselu oslabuje v Maďarsku demokratické principy, v sobotu kritizovala výrok české političky na adresu Orbánova způsobu vládnutí. V nezvykle ostrém útoku na unijní exekutivu vyzvala Jourovou k rezignaci v době, kdy komise dokončuje hodnocení stavu demokracie ve všech zemích. Brusel 21:43 28. září 2020

Unijní orgány s Maďarskem dlouhodobě vedou řízení kvůli porušování evropských hodnot. Komise považuje za problematické mimo jiné omezování plurality médií či ataky na nevládní organizace, které pomáhají uprchlíkům. Jourová už dříve řekla, že nebezpečný je i vývoj v oblasti justice či akademických svobod.

Orbán, který udržuje blízké vztahy například s vůdci Ruska nebo Číny, označuje politický systém prosazovaný svou vládou za „neliberální demokracii“. Jourová v pátečním rozhovoru s německým magazínem Der Spiegel místo toho řekla, že Orbán vytváří „nemocnou demokracii“.

„Žádná demokratická instituce by neměla tolerovat lídra, který používá takové urážky jako ona v rozhovoru se Spiegelem,“ napsala Vargová na twitteru. Jourová podle ní musí rezignovat, neboť výrokem o nemocné demokracii urazila Maďary a zostudila komisi.

Maďarská ministryně obvykle reprezentuje svou zemi na slyšeních, které za účasti Jourové vedou ostatní unijní státy v rámci zmíněného řízení. Ve svých vystoupeních většinou odmítá uznat jakékoli argumenty kritické k zákonům, které přijímá maďarský parlament, a Bruselu vyčítá údajnou zaujatost.

Komise by v nejbližších týdnech měla zveřejnit svou první zprávu hodnotící stav demokracie a právního státu ve všech členských zemích. Brusel také prosazuje, aby respektem k vládě práva bylo co nejpřísněji podmíněno čerpání peněz z budoucího sedmiletého rozpočtu EU a fondu pokrizové pomoci ekonomikám zasaženým koronavirovými omezeními. Maďarsko spolu s Polskem se toto spojení snaží co nejvíce oslabit. Souboj o jeho podobu může zásadně promluvit do konečného schválení rozpočtu i fondu, které by členské země chtěly zvládnout do konce roku.