Velký úspěch, chválil Jourovou premiér Babiš. Podle Fialy není její portfolio v zájmu Česka

Pro Česko je velký úspěch, že má poprvé post místopředsedy Evropské komise, pochvaloval si v úterý premiér a šéf ANO Andrej Babiš nový post pro Věru Jourovou z ANO. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD bude mít ve svém portfoliu na starosti samotnou podstatu Evropské unie. Naopak šéf ODS Petr Fiala uvedl, že její portfolio nemá v komisi žádný reálný vliv. Zároveň kritizoval premiéra, který podle něj obelhal veřejnost. REAKCE Praha/Brusel 13:11 10. 9. 2019 (Aktualizováno: 13:21 10. 9. 2019)

„Získané portfolio pro Věru Jourovou není v zájmu České republiky a předseda vlády obelhal veřejnost, když říkal, že vyjednávání se vyvíjejí dobře. Jde o výraznou porážku autority předsedy vlády, který je hlavním politickým vyjednavačem v zásadních politických otázkách v Evropské unii,“ napsal na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Naopak premiér Andrej Babiš Jourovou pochválil. Je to podle něj vyznamenání a ve spojení s portfoliem i ohromná důvěra. „Bylo mou prioritou získat takto vlivný vysoký post pro Českou republiku. Jedná se o prestižní pozici s vysokým vlivem v Bruselu, důležitý a koncepční post,“ uvedl Babiš. Předseda vlády to považuje za ocenění pro Česko i Jourovou.

Dříve předseda vlády hovořil jako o cíli pro Česko o ekonomickém portfoliu. Zmínil se například o vnitřním trhu či mezinárodním obchodu.

„Portfolio pro posílení demokracie je pro nás velkou ctí a vyznamenáním. Je to pro mě výrazem uznání, že Česko a dříve Československo má v oblasti demokracie a lidských práv skvělou historii, založenou už Tomášem Garriguem Masarykem, na kterou může paní Jourová navázat. Uznání, že jsme si demokracii v roce 1989 znovu vybojovali a že je pro nás mimořádně cenná, protože víme, co to znamená ji ztratit,“ dodal předseda vlády.

„Svěřené portfolio má i velmi konkrétní obsah, paní Jourová bude řešit některá nejaktuálnější rizika, která nás ohrožují, jako manipulace voleb, výzvy k násilí na internetu, kyberšikana našich dětí. Jsou to věci, které ovlivňují naše životy, životy našich dětí a ve svém důsledku další vývoj Evropy, evropské civilizace,“ poznamenal Babiš.

A Jourovou pochválil také ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Gratuluji Věře Jourové k historicky prvnímu zisku místopředsednické pozice v Evropské komisi. Bude mít na starosti samotnou podstatu EU, tedy ochranu demokratických hodnot. Třicet let od sametové revoluce to pokládám za symbolické. Jde o principy, kterými se musí řídit všechny členské státy,“ uvedl na twitteru Petříček.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš vidí výběr „za nepříliš šťastný“ vzhledem k tomu, že Jourová pochází z hnutí ANO premiéra Babiše, který čelí otázkám ohledně střetu zájmů, a byla kvůli tomu už v minulosti kritizována. „Z pohledu ČR a portfolia lze rozhodnutí hodnotit jako selhání ve vyjednávání. Nicméně premiér z toho může benefitovat,“ uvedl.

Podle předsedy STAN Víta Rakušana je absurdní, že takové portfolio připadne zemi, jejíž premiér je obviněn mimo jiné z toho, že hodnoty EU nedodržuje.

„Je docela absurdní, že na dodržování hodnot EU a transparentnosti bude dohlížet země, jejíž premiér je obviněn mimo jiné z toho, že hodnoty EU nedodržuje. Možná je to takové drobné, docela vtipné popíchnutí českého premiéra. Ale co to určitě není? Silné ekonomické portfolio. Reálně se ukazuje, jak slabý je Andrej Babiš i na mezinárodním poli,“ uvedl Rakušan.

Předseda KSČM Vojtěch Filip sice přivítal, že Jourová bude zastávat místopředsednickou funkci, portfolio ale podle něj znamená obrovský tlak na Česko, aby se rozhádala se zeměmi visegrádské čtyřky.

„Je to komedie v přímém přenosu,“ okomentoval aktuální dění podle Deníku N předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Podle něj Jourová za posledních pět let nedokázala vyřešit dvojí kvalitu potravin, ačkoli měla na starosti práva spotřebitelů. „Za to, že nedokázala prosadit zrušení dvojí kvality potravin pro Českou republiku, dostala ještě další odměnu od hnutí ANO a od vlády a dostala ještě lukrativnější post,“ řekl.

KDU-ČSL podle jejího předsedy Marka Výborného očekávala silné ekonomické portfolio. „Výsledek je na rozdíl například od Poláků, kteří získali silné zemědělství, poměrně tristní,“ uvedl. Téma hodnot a respektování demokratických principů může být podle něj ale stále aktuálnější. Věří tomu, že Jourová to díky své zkušenosti zvládne.

Jourová získala post místopředsedkyně Evropské komise. A v novém týmu šéfky komise Ursuly von der Leyenové bude mít na starosti dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost.