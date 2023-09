Kovářová: Opozice destruuje jednání Sněmovny, omezení řečnické doby je krajní možnost

Nižší DPH na potraviny, zvýšení daně z nemovitosti, rušení některých daňových výjimek. Tak toto jsou jenom některé z desítek změn, se kterými počítá vládní konsolidační balíček. V pátek zamířila předloha do třetího závěrečného čtení, ale opozice obstrukcemi zatím zabránila jeho přijetí. „Jdeme cestou mimořádné schůze, budeme tak postupovat týden co týden,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová z hnutí STAN. Rozhovor Praha 14:12 22. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nižší DPH na potraviny, zvýšení daně z nemovitosti, rušení některých daňových výjimek. Tak toto jsou jenom některé z desítek změn, se kterými počítá vládní ozdravný balíček | Foto: Petr Hloušek | Zdroj: Právo / Profimedia

V pátek třetí čtení začalo. Kdy bude podle vás hotovo?

To je otázka. Ano, jdeme cestou mimořádné schůze, což znamená, že na pořadu bude jenom jediný bod, a to konsolidační balíček. A tento pořad se nesmí rozšiřovat. Touto cestou jdeme z toho důvodu, že opozice při schvalování programu řádných schůzí dlouho diskutuje a trvá až hodiny, než schválíme program schůze a tudíž i projednávání zákonů. A to zkrátka a dobře nechceme dopustit, protože pro nás je konsolidační balíček hlavní prioritou.

Je pro vás nějaký nejzazší termín, kdy byste tedy chtěli to třetí čtení uzavřít a poslat vše dál senátorům?

Musím říci, že jednací řád říká, že o třetím čtení můžeme jednat a hlasovat vždy ve středu a v pátek od devíti do 14 hodin a počítáme tedy s tím, že takto budeme postupovat týden co týden. Samozřejmě jsme omezeni časem. Účinnost by měla být od 1. ledna příštího roku, což znamená, že moc času nezbývá, protože ještě Senát má třicet dnů na projednání a patnáct dnů na posouzení zákona má pan prezident. Čili nejzazší termín je podle mého konec října, protože na nás čekají ještě další zákony a především státní rozpočet.

Čekáte tedy i tentokrát nějaké dlouhé projevy opozice jako v prvním a ve druhém čtení, případně chystáte se omezit nějak řečnickou dobu opozice?

Myslím, že první, co nás čeká, jsou obstrukce. Jak říká opozice, i jejich projevy budou věcné. A to bych tedy velmi přivítala. Samozřejmě, že se musíme obrnit trpělivostí, protože se zdá, že ty obstrukce budou probíhat donekonečna. Bohužel by bylo možné projednávat zákon i v jiné dny, ale k tomu by bylo potřeba shodu s opozicí, která to zatím odmítá.

Takže omezení řečnické doby nebude?

S omezením zatím nepočítáme, protože to je samozřejmě krajní a možnost. Pokud by ale byla ohrožena účinnost od prvního ledna příštího roku, tak je samozřejmě potřeba schvalovat zákony a je potřeba buď omezit řečnickou dobu nebo, pokud se nedohodneme jinak, zařadit pevné hlasování.

Vždycky říkám, že opozice má samozřejmě právo na obstrukce, ale koalice, tedy většina v Poslanecké sněmovně, musí mít možnost schvalovat zákony. A protože v současné době opozice skutečně destruuje jednání Sněmovny a neumožňuje nám schvalovat zákony, tak se uchylujeme ke krajním řešením, abychom dosáhli schválení konsolidačního balíčku, které povede ke konsolidaci veřejných financí. A to je hlavní cíl.

Opozice navrhla desítky pozměňovacích návrhů. Některé z nich počítají se změnami, o kterých jste jednali i v koalici, ale nakonec jste shodu nenašli. Tady jsou slova předsedy klubu SPD Radima Fialy: „Koalice samozřejmě nechce vyjednávat žádnou podporu, která by snížila ten jejich daňový výnos, ale my si myslíme, že některé změny by projít mohly, a to je třeba snížení DPH na kojeneckou vodu nebo na neslazenou vodu obecně a uvidíme, takže budeme samozřejmě ještě tlačit.“ Má Radim Fiala pravdu? Mohly by některé změny projít? Žádný z návrhů opozice nepodpoříte? Nebo podpoříte přece jenom něco?

Myslíme, že ve čtvrtek byl v rozpočtovém výboru schválen jeden pozměňovací návrh paní poslankyně Ožanové. Pokud jsem se měla možnost seznámit s návrhy opozice, tak jdou jejich návrhy většinou opačným směrem, než je ten náš, a to převážně směrem k navýšení strukturálního schodku, nikoliv k jeho snížení. A to je nepochopení ze strany opozice, protože konsolidační balíček má právě za cíl snižování schodku, zkrátka deficitu státního rozpočtu.