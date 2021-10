Vdova po Josefu Luxovi zvažuje proti Hamáčkovi další kroky. ‚Šlo o promyšlený krok. Je to špína,‘ říká

„Jsem přesvědčen, že kdyby v této situaci volil Josef Lux, tak by hlasoval pro sociální demokracii,“ zakončil svůj proslov k voličům ve středeční předvolební debatě České televize Jan Hamáček (ČSSD). Obrátil se tak na voliče strany KDU-ČSL, které Lux před více než dvaceti lety předsedal. „Politici, při snaze získat co nejvíc voličů, jsou schopni i těchto podrazů. Přišlo mi to jako velká špína,“ říká vdova Věra Luxová v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 16:42 7. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sledovala jste ve středu celou předvolební debatu v České televizi?

Skoro od začátku až do konce. Vyvolala ve mně rozporuplné pocity o směřování naší politiky a byla jsem z toho rozladěná. Ten závěr ale předčil veškerá má očekávání. Cítila jsem, že na vyjádření pana Hamáčka k mému manželovi musím jasně reagovat. Zásadně jsem proto odmítla tvrzení, že by můj manžel Josef Lux v těchto volbách volil ČSSD. To mě opravdu překvapilo. Na druhou stranu jsem si uvědomila, že to byl od něj promyšlený a připravený výrok.

Josef Lux Josef Lux byl český porevoluční politik, poslanec, předseda KDU-ČSL a několikrát ministr zemědělství. V polovině roku 1998 odstoupil kvůli těžké leukemii ze svých funkcí, v listopadu 1999 nemoci podlehl.

Když předseda ČSSD Jan Hamáček na úplném konci výrok o Josefu Luxovi pronesl, co vám prvního proběhlo hlavou?

V první chvíli jsem si říkala, že to nemůže být možné, aby někdo zneužil jméno politika, který tady není. Navíc by neměl důvod volit sociální demokracii. Přišlo mi to jako špína, která tady vyvřela pro mě z nepochopitelných důvodů. Dnes ale politici při snaze získat co nejvíc voličů jsou schopni i těchto podrazů. Přišlo mi to jako velká špína.

Jaká byla vaše další reakce? Volala jste poslanci za KDU-ČSL Marku Výbornému?

V tu chvíli jsem byla opařená a nevěděla, co mám dělat. Přišlo mi to naprosto neskutečné. Volala jsem tedy našemu poslanci za KDU-ČSL a sdělila mu své pocity. Říkal, ať klidně napíšu své vyjádření. Chtěla jsem, aby to nebylo jen přes Marka Výborného, volala jsem proto předsedovi Mariánu Jurečkovi. Shodli jsme se, že budu reagovat.

Jde tedy o vaši autentickou reakci, kterou předseda KDU-ČSL Jurečka zveřejnil na twitteru?

Ano, je to moje autentická reakce, kterou jsem napsala.

To co jsi dnes použil Honzo @jhamacek v debatě za argumentaci je hodně za hranou férové diskuse!



Po tvém vyjádření mi volala Věra Luxová a teď i napsala za sebe i svou rodinu jasnou reakci!



Omluva by myslím byla na místě. pic.twitter.com/20q4XmL5mq — Marian Jurečka (@MJureka) October 6, 2021

Ozval se vám někdo po té debatě? Uváděla jste poslance křesťanských demokratů. A co autor výroku Jan Hamáček?

Ne, ten se neozval. Volala mně rodina, všichni z toho byli zaskočení. Až dnes ráno mě oslovila některá média.

Žádáte po panu Hamáčkovi omluvu? Zvažujete proti němu nějaké kroky?

Měla jsem pocit, že to končí, ale možná, že ještě tuto variantu zvážím. Ještě nejsem rozhodnutá.

Nemáte pocit, že jste se svým vyjádřením zapojila do předvolební kampaně za koalici SPOLU?

Nemůžu to považovat za zapojení se, přestože celou tu kampaň prožívám, pracuji jako členka KDU-ČSL. Je to pouze důsledek toho, že absolutně nesouhlasím s vyjádřením pana Hamáčka. Svůj postoj dávám vždy najevo. Myslím si, že koalice SPOLU je dobrý projekt. Přála bych si, aby to nebyli pouze senioři, kdo hýbá českou politikou.

Dokázala byste říct stěžejní argumenty, proč si myslíte, že by váš manžel nevolil ČSSD?

Především sociální demokracie v tomto čtyřletém vládnutí se dohodla s hnutím ANO a s podporou komunistů. Už to je něco, co by manžel neschvaloval. Neustálá podpora zadlužování naší republiky, malý akcent na rodiny, na školství, prostě politika založená pouze na tom, abychom si kupovali voliče. S tím by se manžel neztotožnil.

„Váš hlas pro sociální demokracii je hlasem pro zachování životních jistot pro zaměstnance, důchodce, rodiny s dětmi. Obracím se speciálně na voliče KDU-ČSL. Koalice Spolu vás nereprezentuje, hlas pro Spolu je hlasem pro ODS. KDU-ČSL i sociální demokracie spolu hájily rodinné hodnoty, prosadili jsme zvýšení rodičovské, důchodů i přídavků na děti, ODS byla proti. Máme hodně společného a jsem přesvědčen, že kdyby v této situaci volil Josef Lux, tak by hlasoval pro sociální demokracii.“ Jan Hamáček (ministr vnitra, předseda ČSSD)