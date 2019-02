Rozsudek: Novináři zdravotní sestru Marešovou mediálně stíhali, mají na svědomí její zničený život

Za nespravedlivé obvinění nese vinu stát, za zničený osobní život novináři, kteří Věru Marešovou mediálně stíhali. A za to má jejich vydavatelství zaplatit. Konstatuje to první rozsudek ve sporu zdravotní sestry s médii, podle něhož má Marešová dostat 840 tisíc. Deníky Blesk a Aha! ji opakovaně nazývaly „sestrou smrt“. V době, kdy o jejím případu ještě nerozhodly soudy. Ty nakonec zdravotnici původně stíhanou za šest vražd zprostily obžaloby. Praha 20:57 14. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukázka některých titulků novin z roku 2014 z deníků Blesk.cz a Aha! | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Nebohou stařenku sprostě zavraždila, nemohoucí pacienty zabíjela, protože je nesnášela a péče o ně ji obtěžovala,“ zní úryvky z článků deníků vydavatelství Czech News Center. Mediální dům vlastní bulvární tituly Blesk, Aha! nebo týdeník Reflex.

Stíhání vnímám jako velkou křivdu, prohlásila sestra Marešová. Od státu chce odškodné pět milionů Číst článek

Všechny podle Obvodního soudu pro Prahu 7 vydaly materiály, které v případu Marešové porušily presumpci neviny. Konkrétně jde o 42 článků. Jako fakt podle něj překládaly, že Marešová úmyslně vraždila.

‚Prezentovali vinu‘

Soud konstatoval, že bulvár v případu Marešové i na svoje poměry jednoznačně přestřelil.

„Ačkoliv v rámci zejména bulvárních médií lze tolerovat novinářskou zkratku, i označení ‚sestra smrt‘ implikuje způsobení smrti Marešovou, tedy fakticky prezentuje vinu,“ argumentuje zatím nepravomocný verdikt soudce Jana Kobery z letošního ledna.

Nabízí také detailní výčet všech článků, které podle něj v případě Marešové porušily presumpci neviny. Zde jsou některé z nich:

„Rumburská sestra smrt: Věděla, že zabíjí draslíkem! Podezříval jí další lékař“, blesk.cz, 22. 8. 2014

„Úmyslná vražda, nedbalost či eutanazie?“, Blesk, 23. 8. 2014

„Zabíjela sestra smrt víckrát? Rodiny chtějí znát pravdu“, blesk.cz, 29. 8. 2014

„Zabíjela bez soucitu. Sestra z Rumburku přiznala, že nešlo o eutanázii“, blesk.cz, 3. 9. 2014

„Eutanazie? Ne, vraždila!“, Blesk, 4. 9. 2014

„Proč vraždila Sestra Smrt? Pacienty nenáviděla!“, blesk.cz, 27. 11. 2014

„Nemocné nenáviděla!“ Aha!, 28. 11. 2014

„Zdravotní sestra zabila v Rumburku 6 pacientů jen proto, aby si ulehčila práci“, reflex.cz, 7. 4. 2015

(Kompletní seznam najdete v níže zveřejněném rozsudku)

V době, kdy policie případ zdravotní sestry vyšetřovala, o něm podle verdiktu tituly mediálního domu informovaly ve 266 článcích, z nichž 111 ji označilo jako „sestru smrt“. Jejich dosah je přitom obrovský: Blesk čte podle Unie vydavatelů nejvíce lidí v Česku, vydavatelství Czech News Center je co do čtenosti druhým nejúspěšnějším.

Křičeli ‚sestra smrt‘

Marešová soudu popsala, že kvůli médiím musela odsuzující přezdívku „sestra smrt“ snášet již ve vazbě.

„Ani nevěděla, o co jde, křičeli to z oken. Říkali to i dozorci. Když ji jednou vedl dozorce po schodech dolů, vyptávala se ho na historii litoměřické vazební věznice, a ptala se, co se nachází v patře dole. Sdělil, že tam je popravčí místnost, která na ni čeká,“ parafrázuje verdikt líčení Marešové.

„Pokud proto odsuzující rozhodnutí nenabylo právní moci, nelze o zadrženém, o tom na koho bylo podáno trestní oznámení, o tom, na koho byla uvalena vazba, u koho bylo zahájeno trestní řízení, o obžalovaném či o nepravomocně odsouzeném referovat jako o pachateli trestného činu. Proto je také do této doby nepřípustné ho označovat jako kriminálníka, zločince, podvodníka, násilníka atp. V tomto stádiu je třeba zdržet se jakékoliv zpravodajské úvahy, která by se dotýkala viny této osoby, neboť vina je věc hodnocení, které náleží výlučně soudu.“ Nejvyšší soud (rozsudek 30 Cdo 1413/2012)

Případ zdravotní sestry z Rumburku byl pro českou justici i média mimořádný. Marešové hrozil doživotní trest za to, že v letech 2010 až 2014 podávala pacientům v rumburské nemocnici silné dávky draslíku, po kterých jim selhalo srdce. Soudy však nakonec pravomocně rozhodly, že se nic takového neprokázalo.

Ani tím však útrapy ženy neskončily, následky stíhání prý trpí dodnes: medializace případu poškodila vztahy v její rodině, musela se odstěhovat z Rumburka, přišla o práci zdravotní sestry.

‚Mediálně stíhaná‘

Podle soudu nelze přesně určit, do jaké míry za to může samotné obvinění z šestinásobné vraždy a do jaké míry samotná medializace.

„Pakliže stát vedl trestní stíhání, Marešovou vazebně stíhal a ona byla obvinění zproštěna, nese odpovědnost stát. Důsledky do osobního života žalobkyně však má na svědomí především masivní mediální prezentace kauzy. V tomto smyslu novinář J. X. Doležal v jednom z článků hovoří výstižně o Marešové jako o mediálně stíhané,“ poukazuje rozsudek.

Blesk s Aha! podle něj navíc pronásledovaly také Marešové dceru, zdravotní sestru dehonestovaly, když informovaly o její vizáži. Rozsudek to dokládá následujícími články:

„Usměvavá sestra smrt se vyparádila: Potřetí u soudu a opět v novém!“, blesk.cz, 24. 6. 2015

„Veselá tvářička, móda v malíku!“, Aha!, 25. 6. 2015

„Sestru smrt v kriminále ostříhali: Trpěla syndromem vyhoření. Dohnal ji k vraždám?“, blesk.cz, 5. 10. 2015

Podle Czech News Center byl nicméně způsob, jakým o Marešové případu jeho tituly informovaly, v pořádku. Vydavatelský dům se brání, že novináři čerpali z informací od policie a státního zastupitelství.

Marešové se navíc podle advokátů vydavatele nepodařilo prokázat dopad článků na její život, média společnosti publikovala také články vyznívající ve prospěch zdravotní sestry, především o zproštění obžaloby. Některé články publikované na internetu nicméně vydavatel upravil nebo dokonce vymazal.

Hezky oblečená paní nepomůže

Podle soudu navíc argumentace mediálního domu neobstojí, nemění nic na tom, že porušil presumpci neviny. „S nadsázkou řečeno, prezentoval-li v závěrečné fázi předmětné kauzy žalobkyni jako milou hezky oblečenou paní, která byla oprávněně zproštěna obvinění, nijak se tím ‚nekrátí‘ předchozí masivní mediální prezentace žalobkyně jako ‚vraha pacientů, jehož pohnutky jsou zvláště zavrženíhodné‘,“ upozorňuje.

Žalobce pro ni navrhoval doživotí. Sestra Marešová ale nevraždila, rozhodly soudy hned dvakrát Číst článek

Novináři selhali i podle advokátky Evy Ondřejové. Odbornice na mediální právo si podobný případ nepamatuje. „I když byly zásahy do osobnostních práv u jiných osob intenzivní, dá se říct, že probíhala cílená mediální kampaň, stále nedosahovaly takové intenzity a vážnosti, jako u paní Marešové, zásada presumpce neviny byla jednoznačně porušena,“ je přesvědčena advokátka.

Marešová požadovala po vydavatelském domu skoro pět milionů, podle jejího advokáta Jana Poláčka se zatím nerozhodla, zda se proti verdiktu odvolá k Městskému soudu v Praze. „Ještě nedorazil rozsudek,“ odpověděl. Blíže se o případu odmítl bavit.

Czech News Center se ale dále soudit hodlá. „Teprve přišel, ale samozřejmě, že se budeme odvolávat. Suma, která byla přiznána, není s ohledem na všechny okolnosti vůbec na místě,“ je přesvědčena advokátka vydavatelství Helena Chaloupková.

‚860 tisíc? Málo‘

Advokátka Ondřejová si nicméně myslí, že soud měl zdravotní sestře přiznat ještě více. „Za více než sto článků, které porušily presumpci neviny, za tak silná užitá slova a štvanici nejen na ni, ale na i na její rodinu, v porovnání s ostatními částkami u celebrit, považuji částku stále za nízkou,“ podotkla Ondřejová.

Zdravotní sestra se však bude soudit dál, spor s vydavatelem bulvárních deníků je jen prvním z mnoha. Marešová za porušení presumpce neviny zažalovala také s vydavatelské domy Mafra, Economia nebo Vltava Labe Media. Soudí se také s televizemi Nova a Prima. Celkem požaduje 35 milionů korun.

V jiném řízení se za nezákonné stíhání a ztížení společenského uplatnění domáhá odškodného od státu ve výši pěti milionů korun.