ŽIVĚ: Šídlo, Hnízdo, Plodková a další debatují, jak vypadá politický lídr pro 21. století

Jaký má být politický lídr současnosti? Nahrává společenské klima silným lídrům a populistům, kteří dávají lidem naději, že za ně vyřeší jejich problémy? A je to vůbec špatně? Český rozhlas Plus pozval do Českých Budějovic několik osobností českého veřejného života, aby se nejen tyto otázky pokusily zodpovědět. České Budějovice 18:28 11. prosince 2019

Další díl cyklu Veřejná debata Plus se koná v předvečer britských parlamentních voleb, kde hraje prim téma brexitu a lídr konzervativní Boris Johnson. Právě on spadá do kategorie politiků, kteří jsou pro současnou dobu možná typičtí.

Definici takového lídra splňuje také americký prezident Donald Trump nebo i český premiér Andrej Babiš.

Debaty Českého rozhlasu Plus se zúčastní šéfkomentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo, herečka Jana Plodková, expertka na politický marketing z Univerzity Karlovy Anna Shavit, socioložka z Univerzity Karlovy Markéta Sedláčková a profesor politologie Metropolitní univerzity Bořivoj Hnízdo.